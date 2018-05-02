Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarındaKaradeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.

PIONEERING SPIRIT HAKKINDA

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve demonte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı. Geminin borda kaldırma kapasitesi 48 bin ton, ceket tipi kaldırma kapasitesi ise 20 bin ton. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi Allseas’in kendi bünyesinde tasarlanıp 2011-2014 yılları arasında 2,6 milyar Euro (3 milyar ABDDoları) maliyetle Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore’de inşa edildi.

Pioneering Spirit, açık deniz operasyonlarına Ağustos 2016’da, Norveç karasularında 13 bin 500 tonluk mobil üretim platformunun kaldırılması işlemiyle başladı. 2017 Nisan ayında, Kuzey Denizi’nde, Shell’in 24 bin tonluk ikonik Brent Delta platformu bordasını tek seferde kaldırarak, ağır yük kaldırma operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı.

GÜNDE ORTALAMA 4-5 KİLOMETRE BORU HATTI İNŞA EDEBİLİYOR

Aynı zamanda farklı derinliklerde daha önce görülmemiş ağırlıklardaki boru hatlarının döşenmesine imkan tanıyan Pioonering Spirit, sahip olduğu 2 bin ton S-boru döşeme kapasitesiyle yine Allseas’e ait olan dünyanın en geniş boru döşeme gemisi ’Solitaire’in de önüne geçiyor. Türk Akımı, Pioneering Spirit’in görev aldığı ilk boru döşeme projesi. Derin sulardaki boru döşeme çalışmalarına 2017 yılı Haziran ayının sonunda başlayan gemi, o tarihten bu yana proje kapsamındaki operasyonuna kesintisiz devam ediyor.

Pioneering Spirit, Karadeniz’de Rusya’dan Türkiye’ye doğru, derinliğin 2 bin 200 metrelere ulaştığı deniz tabanından ilerlerken, günde ortalama 4-5 kilometre boru hattı inşa edebiliyor.