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Avrupa Geçim korkusu tavan yaptı
Avrupa

Geçim korkusu tavan yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 12:05:00 -
Geçim korkusu tavan yaptı

Kredi derecelendirme kuruluşu Schufa, Almanya’da halkın fiyat artışından endişelendiğini açıkladı. Mevcut kredi taksitlerini ödeyememe korkusu da tırmandı

Schufa, ülkede enflasyondaki gerilemeye rağmen endişelerde azalma yaşanmadığını açıkladı. Schufa'nın anket araştırmasına göre, halkın yüzde 71'i enerji fiyatlarının, yüzde 70'i genel fiyatların artışından, yüzde 69'u da vergilerden dolayı korku ve endişe yaşıyor.

Aylık geliri 2 bin euronun altındaki her üç haneden biri ise son altı ayda aldığı krediyi geri ödeyememekten korkuyor.

Öte yandan halkın yüzde 83'ü harcamalarını kısmaya çalışıyor. Araştırmayı değerlendiren Schufa CEO'su Ole Schröder'e göre, hanelerde ruh hali çok gergin.

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