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Geçim kaynağı olan inekleri telef oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin ahırında bulunan 2’si inek 3 büyükbaş hayvan, yemleme yapmak için gelen sahipleri tarafından telef olmuş halde bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
Geçim kaynağı olan inekleri telef oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin ahırında bulunan 2’si inek 3 büyükbaş hayvan, yemleme yapmak için gelen sahipleri tarafından telef olmuş halde bulundu.


Olay, akşam saatleri Tavşanlı İlçesi Ada Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir evin ahırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malulen emekli olan Mustafa Taşkın’a (50) ait ahırda akşam saatlerinde 3 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.


Mustafa Taşkın, komşularından yardım istedi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine konu hakkında bilgi verildi. Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı. Ekipler, telef olan hayvanların ölüm sebeplerini tespit edebilmek için hayvanlardan doku parçaları aldı. İncelemelerin ardından telef olan büyükbaş hayvanlar imha edilmek üzere olay yerinden kaldırıldı.


Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, büyükbaşların çevreden zehirli veya ilaçlı otlardan dolayı telef olmuş olabileceğini belirtirken, sütçülük sayesinde geçimlerini sağlayıp çocuklarını büyüterek üniversite mezunu olmalarını sağlayan ailenin, mağdur olmaması için çözüm arayışında olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
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