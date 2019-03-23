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Geciken yatırımın sembolü son yolculuğuna uğurlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine konu olan Sivaslı Seyfettin Uğurlu, son yolculuğuna uğurlardı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:58
Geciken yatırımın sembolü son yolculuğuna uğurlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine konu olan Sivaslı Seyfettin Uğurlu, son yolculuğuna uğurlardı.


Sivas’ın Ulaş ilçesinde vefat eden Sivas’ın sembol isimlerinden Seyfettin Uğurlu (80), bugün Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında defnedildi. İki gön önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğurlu, Yağdonduran mevkisinde ölü bulunmuştu. Uğurlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.



Erdoğan mitingde ondan bahsetmişti


Seyfettin Uğurlu, Sivas-Malatya-Erzincan arasındaki trenlerin seyrini kolaylaştırmak için 1973 yılında yapımına başlanan ve Ulaş-Kangal arası Tecer-Kangal Varyantı üzerinde bulunan Deliktaş tünelinde 1975 yılında bekçi olarak işe başladı. 1988 yılında emekli olan Seyfettin Uğurlu görevi oğlu Nihat Uğurlu’ya devretti. Bu yıldan itibaren oğulları Nihat ve Hikmet ile birlikte gönüllü bekçilik yapan Seyfettin Uğurlu bir türlü tamamlanamayan tünelin de sembolü haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında Başbakanlığı dönemindeki Sivas mitinginde, tamamlayıp hizmete açtıkları tünelden bahsederken "1973 yılında işe başlayan ancak tünel bitmeden emekli olan Seyfettin amcayı yanılttık. 38 yıl sonra tüneli biz bitirdik. Seyfettin amca, 1973 yılında Kangal ilçesi Deliklitaş Tüneli’nin inşaatına başlandığında bekçi olarak işe girdi. Deliklitaş Tüneli, Türkiye’nin 5 bin 300 metre ile en uzun demir yolu tünelidir. Seyfettin amcamız yıllardır bu tünelin bekçiliğini yapmış, tünel bitmeden emekli olmuş. Aynı tünelde oğlu işe başlamış. Seyfettin amca valiye gidip, ’Ben bu tünel bitmeden emekli oldum, oğlum da emekli olur’ demiş. Biz Seyfettin amcayı yanılttık. Kangal-Deliklitaş Tüneli’ni inşaatın başlamasından 38 sene sonra biz bitirdik" demişti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:58
  1. doğa

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