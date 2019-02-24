Geçici TBMM Başkanı Adan görevini Şentop'a devretti

TBMM (AA) - Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'a devretti.

Adan, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Şentop'u Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Büyük bir demokrasi örneği ortaya konularak Şentop'un yeni TBMM Başkanı seçildiğini belirten Adan, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini, güçleneceğini, birlik ve beraberliğini dünya varoldukça devam ettireceğini söyledi.

MHP ile AK Parti'nin, demokrasi örneği sergilediğini dile getiren Adan, parlamento üyelerine teşekkür etti.

TBMM Başkanlığı mührünü Şentop'a veren Adan, "Elinizdeki mührü milletimize hizmet yolunda, hak yolda, adalette kullanacağınıza inanıyorum. Başkanlık döneminizi saygıyla şükranla takip edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

Adan, TBMM Başkanvekili seçilen AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i de kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclisin iradesini ortaya koyduğunu belirterek, kendisine bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte katkı sunan milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Meclis Başkanlığının zor bir görev olduğunun altını çizen Şentop, şöyle konuştu:

"TBMM'nin hem tarihi yükü hem yaşadığımız günler itibarıyla Meclisimizin görevleri çok önemli hem de yeni bir anayasa değişikliği yaptık. Bu çerçevede yeni sistemin yerleşmesi için gösterilecek gayretler, uygulamalar, tutumlar ayrıca hukuki düzenlemeler önemli. Bu bakımdan tüm milletvekillerimizin, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini, milletimizin duasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Allah bizi mahcup etmesin."

- Mustafa Şentop kimdir?

Makedonya'dan Türkiye'ye göç ederek Tekirdağ'a yerleşen Rumelili bir ailenin çocuğu olan Mustafa Şentop, Rumeli-Balkan kökeni dolayısıyla Balkan ülkeleriyle ve bu ülkelerdeki kurumlarla yoğun mesaide bulundu.

Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunu olan Şentop, üniversiteyi Türkiye derecesi yaparak kazandı.

Bir yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde okuduktan sonra hukuk alanına olan ilgisi dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçen Şentop, eğitimini burada tamamladı.

Mustafa Şentop, gençlik yıllarından itibaren bir taraftan akademik çalışmalara yöneldi diğer taraftan düşünce kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.

Öğrencilik yıllarında dönemin etkili yayınlarından olan Teklif Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yürüten Şentop, bu dönemde en büyük desteği, o sırada Refah Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gördü.

Şentop, Türk Hukuk Tarihi ve Anayasa Hukuku alanlarında önemli çalışmalar yaptı, ders verdi. Birçok öğrenci yetiştiren önemli bir ilim adamı olan Şentop, 2011'de İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi.

30 Eylül 2012'de gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçilen Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Şentop, 30 Mart 2014 yerel, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nin yürütülmesi süreçlerinde Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda görev yaptı. Mustafa Şentop, 2011 Genel Seçimlerinden sonra TBMM'de oluşturulan ve 4 partinin temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev yaptı.

Şentop, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra oluşan 26. Dönem parlamentosunda TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığını yürüttü.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yasal altyapısının oluşturulması çalışmalarında görev yürüten Şentop, AK Parti ve MHP arasında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın protokol çalışmalarında Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda görev yaptı.

Hukukçu Sabriye Şentop ile evli olan Şentop, dört çocuk sahibi.







