Geçici köy korucusu adayları kadro için ter döktü Adıyaman'da 14 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 60 kişi, fiziki yeterlilik testine alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 14 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 60 kişi, fiziki yeterlilik testinde ter döktü.

İlçeye bağlı köylerde görev yapacak, emekliye ayrılan 14 köy korucusu yerine açılan kadro için yaklaşık 75 kişi müracaat etti. İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ön elemeler sonucu belirlenen 60 kişi, Gölbaşı Stadyumu yakınındaki bisiklet, yürüyüş ve koşu yolunda fiziki yeterlilik testine alındı. Gölbaşı Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon üyeleri, üç kilometre koşan, mekik ve şınav çeken adaylara performanslarına göre not verdi. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı adaylar, Gölbaşı Kaymakamlığında sözlü sınava alınacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.