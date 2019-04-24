Geçici köy korucusu adayları kadro için ter döktü
Adıyaman'da 14 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 60 kişi, fiziki yeterlilik testine alındı24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 14 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 60 kişi, fiziki yeterlilik testinde ter döktü.
İlçeye bağlı köylerde görev yapacak, emekliye ayrılan 14 köy korucusu yerine açılan kadro için yaklaşık 75 kişi müracaat etti.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ön elemeler sonucu belirlenen 60 kişi, Gölbaşı Stadyumu yakınındaki bisiklet, yürüyüş ve koşu yolunda fiziki yeterlilik testine alındı.
Gölbaşı Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon üyeleri, üç kilometre koşan, mekik ve şınav çeken adaylara performanslarına göre not verdi.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı adaylar, Gölbaşı Kaymakamlığında sözlü sınava alınacak.
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