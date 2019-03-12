Geçici Koruma statüsüne sahip olanlara rehberlik eğitimi Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik rehberlik hizmeti verildi.

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik rehberlik hizmeti verildi.

Sosyal Hizmet Merkezinde "8 Kadın 8 Hikaye" başlıklı grup rehberliğine Polonya, Bulgaristan, Libya, Suriye gibi ülkelerden gelip Kilis’te ikamet eden kadınlarla, toplumlarındaki kadın algısı ve kültürleri üzerinde konuşuldu.

Program kesilen pasta ile son buldu.

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