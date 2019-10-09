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SGK geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır, şartları neler? İş göremezlik ödeneğinden kimler faydalanır

SGK geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır? Rapor parası ne zaman hesaba yatar? Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Bu hallerden kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için Geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Peki geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır, şartları neler?

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:49
SGK geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır, şartları neler? İş göremezlik ödeneğinden kimler faydalanır

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Bu hallerden kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için Geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Peki geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır, şartları neler?

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır? Sorusunu cevaplandırdı. 

Soru: Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için prim gün sayısı aranıyor mu? Yusuf Kolsuz

Cevap: Sigortalının hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün, sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde En az doksan gün sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün, primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalının iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına tutulması durumunda prim ödeme gün sayısı şartı aranmamaktadır. Sigortalı işe başladığı gün iş kazası geçirmesi halinde, kanunda tanımlanan yardımlardan faydalanabilecektir.

Rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:49
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