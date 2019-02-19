Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ZONGULDAK

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ZONGULDAK19 Şubat 2019 Salı 21:38
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Zonguldak'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak: Ömer Selim Alan
Ereğli: Erol Şahin
Alaplı: Mehmet Celil Uzun
Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz
Devrek: Sezai Bükrü
Kozlu: Ali Bektaş
Kilimli: Kamil Altun
Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)
Ereğli: Halil Posbıyık
Alaplı: Nuri Tekin
Çaycuma: Bülent Kantarcı
Devrek: Çetin Bozkurt
Kozlu: Cengiz Bank
Kilimli: Ali Aslankılıç
Gökçebey: Cem Oktay
- Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak: Hamdi Ayan
Ereğli: Telat Şeker
Alaplı: Ali Demir
Çaycuma: Haydar Oruç
Devrek: Ahmet Akdemir
Kozlu: Murat Gülsever
Kilimli: Fatih Kaldırım
Gökçebey: Adem Ayvacık
- İYİ Parti
Ereğli: Ali Kaya
Çaycuma: Nusret Yakıcı
Devrek: Yaşar Ocakçı
Kozlu: Hüdai Dökmeci
Kilimli: Erdinç Kargidan
Gökçebey: Vedat Öztürk
- Saadet Partisi
Zonguldak: Mehmet Yaman
Ereğli: Gökhan Göktaş
Alaplı: Erhan Uslu
Çaycuma: Sedat Başoğlu
Devrek: Mehmet Özmekik
Kozlu: Samet Güngör
Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu
Gökçebey: Erol Bayrak
- Büyük Birlik Partisi
Ereğli: Hüseyin Uysal
Alaplı: Erhan Uslu
Çaycuma: Zülfikar Uçar
Devrek: Ercan Filizer
Kozlu: Adem Çetin
Kilimli: Hasan İslam
- Demokratik Sol Parti
Zonguldak: Nurhan Başoğlu
Kozlu: Birgül Ertek
Çaycuma: Soner Çınar
Ereğli: Burak Müftüoğlu
Alaplı: İrfan Türkyılmaz
Gökçebey: Didem Günaydın
Devrek: Çilem Girgin Başoğlu
Kilimli: Murat Dursun
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