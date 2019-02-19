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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ZONGULDAK

19 Şubat 2019 Salı 21:38
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ZONGULDAK

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Zonguldak'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Ereğli: Erol Şahin

Alaplı: Mehmet Celil Uzun

Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz

Devrek: Sezai Bükrü

Kozlu: Ali Bektaş

Kilimli: Kamil Altun

Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu


- Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

Ereğli: Halil Posbıyık

Alaplı: Nuri Tekin

Çaycuma: Bülent Kantarcı

Devrek: Çetin Bozkurt

Kozlu: Cengiz Bank

Kilimli: Ali Aslankılıç

Gökçebey: Cem Oktay


- Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan

Ereğli: Telat Şeker

Alaplı: Ali Demir

Çaycuma: Haydar Oruç

Devrek: Ahmet Akdemir

Kozlu: Murat Gülsever

Kilimli: Fatih Kaldırım

Gökçebey: Adem Ayvacık


- İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya

Çaycuma: Nusret Yakıcı

Devrek: Yaşar Ocakçı

Kozlu: Hüdai Dökmeci

Kilimli: Erdinç Kargidan

Gökçebey: Vedat Öztürk


- Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman

Ereğli: Gökhan Göktaş

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Sedat Başoğlu

Devrek: Mehmet Özmekik

Kozlu: Samet Güngör

Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu

Gökçebey: Erol Bayrak


- Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Zülfikar Uçar

Devrek: Ercan Filizer

Kozlu: Adem Çetin

Kilimli: Hasan İslam


- Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu

Kozlu: Birgül Ertek

Çaycuma: Soner Çınar

Ereğli: Burak Müftüoğlu

Alaplı: İrfan Türkyılmaz

Gökçebey: Didem Günaydın

Devrek: Çilem Girgin Başoğlu

Kilimli: Murat Dursun


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:38
  1. belediye başkan adayları
  2. Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. OY PUSULASI
  4. parti
  5. seçim 2019
  6. Zonguldak

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