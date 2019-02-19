Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ZONGULDAK

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Zonguldak'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



- Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak: Ömer Selim Alan Ereğli: Erol Şahin Alaplı: Mehmet Celil Uzun

Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz

Devrek: Sezai Bükrü

Kozlu: Ali Bektaş

Kilimli: Kamil Altun

Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

Ereğli: Halil Posbıyık

Alaplı: Nuri Tekin

Çaycuma: Bülent Kantarcı

Devrek: Çetin Bozkurt

Kozlu: Cengiz Bank

Kilimli: Ali Aslankılıç

Gökçebey: Cem Oktay

- Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak: Hamdi Ayan

Ereğli: Telat Şeker

Alaplı: Ali Demir

Çaycuma: Haydar Oruç

Devrek: Ahmet Akdemir

Kozlu: Murat Gülsever

Kilimli: Fatih Kaldırım

Gökçebey: Adem Ayvacık

- İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya

Çaycuma: Nusret Yakıcı

Devrek: Yaşar Ocakçı

Kozlu: Hüdai Dökmeci

Kilimli: Erdinç Kargidan

Gökçebey: Vedat Öztürk

- Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman Ereğli: Gökhan Göktaş Alaplı: Erhan Uslu Çaycuma: Sedat Başoğlu Devrek: Mehmet Özmekik Kozlu: Samet Güngör Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu Gökçebey: Erol Bayrak

- Büyük Birlik Partisi Ereğli: Hüseyin Uysal Alaplı: Erhan Uslu Çaycuma: Zülfikar Uçar Devrek: Ercan Filizer Kozlu: Adem Çetin Kilimli: Hasan İslam

- Demokratik Sol Parti Zonguldak: Nurhan Başoğlu Kozlu: Birgül Ertek Çaycuma: Soner Çınar Ereğli: Burak Müftüoğlu Alaplı: İrfan Türkyılmaz Gökçebey: Didem Günaydın Devrek: Çilem Girgin Başoğlu Kilimli: Murat Dursun



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