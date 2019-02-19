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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - YOZGAT

19 Şubat 2019 Salı 21:17
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - YOZGAT

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yozgat'ta siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Yozgat: Celal Köse

Akdağmadeni: Önder Gürel

Aydıncık: Ahmet Koçak

Boğazlıyan: Gökhan Çoşar

Çandır: Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan: Yasin Şahiner

Çekerek: Eyüp Çakır

Kadışehri: İrfan Akın

Saraykent: Ahmet Öçal

Sarıkaya: Duran Cesur

Sorgun : Mustafa Özdemir

Şefaatli: Zeki Bozkurt

Yenifakılı: Yalçın Karadavut

Yerköy: Mehmet Ağaoğlu


- Cumhuriyet Halk Partisi

Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)

Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)

Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)

Saraykent: Kazım Can


- Milliyetçi Hareket Partisi

Yozgat : Mehmet Erdemir

Akdağmadeni: Nezih Yalçın

Aydıncık : Selahattin Özdemir

Boğazlıyan: İbrahim Tamer

Çandır: M. Emin Murat

Çayıralan: Kıyasi Başgül

Çekerek: Mustafa Bal

Kadışehri: Mustafa Doğru

Saraykent: İdris Ögel

Sarıkaya: Ömer Açıkel

Sorgun : Erkut Ekinci

Şefaatli: Müjdat Karaca

Yerköy Abdullah Altıntaş


- İYİ Parti

Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)

Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)

Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)

Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)

Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)

Saraykent: Osman Çiftcier

Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)

Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)

Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)

Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)

Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Yozgat : Ziya Koçak

Akdağmadeni: Necmettin Demirel

Aydıncık: Necmettin Kayhan

Boğazlıyan: Fatih Demir

Çandır : Abdulvahap Yılmaz

Çayıralan: Hafize Tekbaş

Çekerek: Mustafa Alan

Kadışehri: Zehni Durusoy

Saraykent: Ali Yurt

Sarıkaya: İrfan Taşkın

Sorgun: Mustafa Salman

Şefaatli: Duran Karaman

Yenifakılı İsmail Özmen

Yerköy: Ali Polat


- Büyük Birlik Partisi

Kadışehri: Davut Karadavut

Saraykent: Ahmet Köroğlu

Sorgun : Üzeyir Arslan


- Demokrat Parti

Yozgat: Abdullah Doğan


- Bağımsız adaylar

Yozgat: Kazım Arslan

Yozgat: Bekir Korkmaz

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:17
  1. 31 Mart Seçimleri
  2. belediye başkan adayları
  3. Yozgat

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