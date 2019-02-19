Geçici aday listeleri seçim kurullarında - YOZGAT

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yozgat'ta siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Yozgat: Celal Köse

Akdağmadeni: Önder Gürel

Aydıncık: Ahmet Koçak

Boğazlıyan: Gökhan Çoşar

Çandır: Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan: Yasin Şahiner

Çekerek: Eyüp Çakır

Kadışehri: İrfan Akın

Saraykent: Ahmet Öçal

Sarıkaya: Duran Cesur

Sorgun : Mustafa Özdemir

Şefaatli: Zeki Bozkurt

Yenifakılı: Yalçın Karadavut

Yerköy: Mehmet Ağaoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)

Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)

Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)

Saraykent: Kazım Can

- Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat : Mehmet Erdemir

Akdağmadeni: Nezih Yalçın Aydıncık : Selahattin Özdemir Boğazlıyan: İbrahim Tamer

Çandır: M. Emin Murat

Çayıralan: Kıyasi Başgül

Çekerek: Mustafa Bal

Kadışehri: Mustafa Doğru

Saraykent: İdris Ögel

Sarıkaya: Ömer Açıkel

Sorgun : Erkut Ekinci

Şefaatli: Müjdat Karaca

Yerköy Abdullah Altıntaş



- İYİ Parti

Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)

Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)

Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)

Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)

Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)

Saraykent: Osman Çiftcier

Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)

Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)

Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)

Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)

Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Yozgat : Ziya Koçak

Akdağmadeni: Necmettin Demirel Aydıncık: Necmettin Kayhan Boğazlıyan: Fatih Demir Çandır : Abdulvahap Yılmaz Çayıralan: Hafize Tekbaş Çekerek: Mustafa Alan

Kadışehri: Zehni Durusoy

Saraykent: Ali Yurt Sarıkaya: İrfan Taşkın Sorgun: Mustafa Salman Şefaatli: Duran Karaman Yenifakılı İsmail Özmen Yerköy: Ali Polat

- Büyük Birlik Partisi

Kadışehri: Davut Karadavut

Saraykent: Ahmet Köroğlu

Sorgun : Üzeyir Arslan

- Demokrat Parti Yozgat: Abdullah Doğan

- Bağımsız adaylar Yozgat: Kazım Arslan Yozgat: Bekir Korkmaz

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