Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TUNCELİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli Merkez : Gökhan Arasan Çemişgezek: Metin Levent Yıldız Pertek : Recai Vural Mazgirt: Murat Becerekli Ovacık : Turhan Kılıç Pülümür : Şevket Tanık Hozat : Songül Acar Nazımiye : Erkan Özdoğan

- Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Merkez: Yusuf Kenan Aydın

Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik

Pertek : Ruhan Alan

Mazgirt: İsmail Toprak

Ovacık: Mustafa Sarıgül

Pülümür : Müslüm Tosun

Hozat : Seyfi Geyik

Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek

- Halkların Demokratik Partisi Tunceli Merkez : Nurşat Yeşil

Çemişgezek : Sinan Biçici

Pertek : Erdoğan Gürbüz

Mazgirt : Ali Ekber Saratlı

Ovacık : Serpil Argın

Pülümür: Gürol Yılmaz

Hozat: Nesim Ateş

Nazımiye : Özkan Arslan



- Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli Merkez : Mücella Saler

- Türkiye Komünist Partisi Tunceli Merkez : Mehmet Fatih Maçoğlu Mazgirt: Derya Öz Ovacık: Hayati Güngören Pülümür : Birgül Ateş Çiçek

Hozat : Yılmaz Cesur

- Saadet Partisi Tunceli Merkez : Dursun Gök Ovacık: Mehmet Emre Kutluca

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