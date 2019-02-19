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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TUNCELİ

19 Şubat 2019 Salı 23:32
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TUNCELİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli Merkez : Gökhan Arasan

Çemişgezek: Metin Levent Yıldız

Pertek : Recai Vural

Mazgirt: Murat Becerekli

Ovacık : Turhan Kılıç

Pülümür : Şevket Tanık

Hozat : Songül Acar

Nazımiye : Erkan Özdoğan


- Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli Merkez: Yusuf Kenan Aydın

Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik

Pertek : Ruhan Alan

Mazgirt: İsmail Toprak

Ovacık: Mustafa Sarıgül

Pülümür : Müslüm Tosun

Hozat : Seyfi Geyik

Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek


- Halkların Demokratik Partisi

Tunceli Merkez : Nurşat Yeşil

Çemişgezek : Sinan Biçici

Pertek : Erdoğan Gürbüz

Mazgirt : Ali Ekber Saratlı

Ovacık : Serpil Argın

Pülümür: Gürol Yılmaz

Hozat: Nesim Ateş

Nazımiye : Özkan Arslan


- Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli Merkez : Mücella Saler


- Türkiye Komünist Partisi

Tunceli Merkez : Mehmet Fatih Maçoğlu

Mazgirt: Derya Öz

Ovacık: Hayati Güngören

Pülümür : Birgül Ateş Çiçek

Hozat : Yılmaz Cesur


- Saadet Partisi

Tunceli Merkez : Dursun Gök

Ovacık: Mehmet Emre Kutluca

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:32
  1. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. Tunceli

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