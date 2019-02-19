Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TUNCELİ

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TUNCELİ19 Şubat 2019 Salı 23:32
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli Merkez : Gökhan Arasan
Çemişgezek: Metin Levent Yıldız
Pertek : Recai Vural
Mazgirt: Murat Becerekli
Ovacık : Turhan Kılıç
Pülümür : Şevket Tanık
Hozat : Songül Acar
Nazımiye : Erkan Özdoğan
- Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli Merkez: Yusuf Kenan Aydın
Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik
Pertek : Ruhan Alan
Mazgirt: İsmail Toprak
Ovacık: Mustafa Sarıgül
Pülümür : Müslüm Tosun
Hozat : Seyfi Geyik
Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek
- Halkların Demokratik Partisi
Tunceli Merkez : Nurşat Yeşil
Çemişgezek : Sinan Biçici
Pertek : Erdoğan Gürbüz
Mazgirt : Ali Ekber Saratlı
Ovacık : Serpil Argın
Pülümür: Gürol Yılmaz
Hozat: Nesim Ateş
Nazımiye : Özkan Arslan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli Merkez : Mücella Saler
- Türkiye Komünist Partisi
Tunceli Merkez : Mehmet Fatih Maçoğlu
Mazgirt: Derya Öz
Ovacık: Hayati Güngören
Pülümür : Birgül Ateş Çiçek
Hozat : Yılmaz Cesur
- Saadet Partisi
Tunceli Merkez : Dursun Gök
Ovacık: Mehmet Emre Kutluca
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