Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TRABZON

TRABZON (AA) - Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Trabzon'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi (Cumhur İttifakı): Murat Zorluoğlu Ortahisar (Cumhur İttifakı): Ahmet Metin Genç Akçaabat (Cumhur İttifakı): Osman Nuri Ekim Araklı (Cumhur İttifakı): Recep Çebi Arsin (Cumhur İttifakı): Sait Gürsoy Beşikdüzü (Cumhur İttifakı): Harun Demirci Dernekpazarı (Cumhur İttifakı): Mehmet Aşık Düzköy (Cumhur İttifakı): Yılmaz Ankara Çaykara (Cumhur İttifakı): Hanefi Tok Hayrat (Cumhur İttifakı): Salih Öztel Köprübaşı (Cumhur İttifakı): Ali Aydın Maçka (Cumhur İttifakı): Koray Koçhan Of (Cumhur İttifakı): Salim Salih Sarıalioğlu Sürmene (Cumhur İttifakı): Rahmi Üstün Tonya (Cumhur İttifakı): Osman Beşel Vakfıkebir (Cumhur İttifakı): Muhammet Balta Yomra (Cumhur İttifakı): İbrahim Sağıroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi Ortahisar (Millet İttifakı): Mehmet Salih Akyüz Beşikdüzü (Millet İttifakı): Ramis Uzun

Maçka (Millet İttifakı): Musa Turan

Düzköy (Millet İttifakı): Fehmi Köroğlu

Vakfıkebir (Millet İttifakı): Emin Uludüz

Of (Millet İttifakı): Hilmi Saral

Sürmene (Millet İttifakı): Kemal Küçükali

Çaykara: Hasan Düzgün

Hayrat (Millet İttifakı): Ahmet Hasançebioğlu

Tonya (Millet İttifakı): Şuayip Aydın

- Milliyetçi Hareket Partisi Çarşıbaşı (Cumhur İttifakı): Mümin Nuhoğlu Şalpazarı (Cumhur İttifakı): Refik Kurukız

- İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi (Millet İttifakı): Atakan Aksoy Akçaabat (Millet İttifakı): Osman Akbulut

Araklı (Millet İttifakı): Hasan Suiçmez

Arsin (Millet İttifakı): Suat Sarıalioğlu

Çarşıbaşı (Millet İttifakı): Mehmet Turan

Çaykara: Hanife Birinci

Dernekpazarı (Millet İttifakı): Cevdet Cemal Cansız

Köprübaşı (Millet İttifakı): Selim Avcı

Şalpazarı (Millet İttifakı): Mehmet Öngöz

Yomra (Millet İttifakı): Mustafa Bıyık

- Saadet Partisi Büyükşehir Belediyesi: Hasan Saka Ortahisar: Ensar Bozali Dernekpazarı: Abidin Pergel Düzköy: Suat Çalık Hayrat: Süleyman Baş Köprübaşı: Bayram Aydın Maçka: Hikmet Aydın Of: Mehmet Sarıalioğlu Sürmene: Aydın Danışmaz Şalpazarı: Ahmet Kıran Tonya: Abdullah Altuntaş Vakfıkebir: İbrahim Baş Yomra: Selçuk Atasoy



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