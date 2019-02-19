Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİVAS

SİVAS (AA) - Sivas'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Sivas'ta, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilere göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen Altınyayla: Sinan Akbulut Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağ Gölova: Osman Demirbağ Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala

- Cumhuriyet Halk Partisi Sivas: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı) Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel

Ulaş: Murat Sulakcı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)



- Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas: Mehmet Er Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik



- İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin

- Saadet Partisi

Sivas: Melih Seçilmiş Akıncılar: Mehmet Koçak Altınyayla: Kazım Duman Divriği: Adem Kartal Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak Gemerek: İsmail Yeşildağ Gölova: Hüseyin Yaman Gürün: Hüseyin Bal Hafik: Veysel Tekneci İmranlı: Talat Özer Kangal: Mehmet Eligüzel Koyulhisar: Ahmet Oruç Suşehri: Halim Uzun Şarkışla: Ömer Faruk Koç Ulaş: Adem Işık Yıldızeli: Ömer Alma Zara: Mustafa Doğan

- Büyük Birlik Partisi Sivas: Doğan Ürgüp Doğanşar: Kuddusi Serin

- Vatan Partisi

Sivas: Cumhur Akbulut





- Türkiye Komünist Partisi

Sivas: Cem Taylan

- Bağımsız Türkiye Partisi Sivas: Yunus Çınar

- Demokratik Sol Parti: Sivas: Recep Bozdağ

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