Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİNOP

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop merkez (Cumhur İttifakı): Ali Çöpçü Boyabat: Şefik Çakıcı Erfelek: Mehmet Uzun Ayancık: Recep Ak Gerze: Cevat Şensoy Saraydüzü: Hasan Peker Durağan: Ahmet Kılıçaslan Dikmen: Adnan Acar Türkeli: Veysel Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Merkez (Millet İttifakı): Barış Ayhan Dikmen (Millet İttifakı): Saim İstanbullu Gerze: Osman Belovacıklı Erfelek (Millet İttifakı): Muzaffer Şimşek Ayancık (Millet İttifakı): Hayrettin Kaya Durağan: Mustafa Eker

- Milliyetçi Hareket Partisi Türkeli: Halil Dilek Özcan Durağan: Fehmi Dalkılıç Saraydüzü: İbrahim Kanber Gerze: Kerim Ulusoy Dikmen: Vedat Dağlı Ayancık: Özay Çetin Boyabat: Şükrü Kaya Erfelek: Abdurahman Gülen

- İYİ Parti Boyabat (Millet İttifakı): Hasan Kara Gerze: Cemal Yıldız Durağan: Ümit Demir Saraydüzü (Millet İttifakı): Kadir Çiçek

- Saadet Partisi Sinop Merkez: Sefa Yalın Ayancık: Cumhur Övet Boyabat: Birol Aydın Dikmen: Bekir Aydın Durağan: Necati Çördükçü Erfelek: Yücel Tuna Gerze Mehmet Ali Yavuz Saraydüzü: Basri Baş Türkeli: İsmail Özcan



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