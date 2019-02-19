Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SAKARYA

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Sakarya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



- Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı) Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı) Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı) Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı) Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı) Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı) Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı) Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı) Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı) Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı) Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı) Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı) Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı) Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı) Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı) Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı: İsmail Kılıç Arifiye: Muzaffer Cebeci (Millet İttifakı) Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı) Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı) Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı) Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı) Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı) Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı) Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı) Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı) Adapazarı: Aydoğan Arslan Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı) Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı) Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı) Hendek: Ahmet Mercan (Millet İttifakı) Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı) Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay Adapazarı: Abidin Birinci Akyazı: Selman Demirtaş Arifiye: İsmail Kul Erenler: Abdullah Satır Ferizli: Halim Aşık Geyve: Fikret Özer Hendek: Yasir Yüksek Karapürçek: Mehmet Ali Gedik Karasu: Kerim Ali Aksoy Kaynarca: İbrahim Çakar Kocaali: Azem Emanet Pamukova: İbrahim Güven Övün Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu Serdivan: Mecit Para Söğütlü: Özdemir Özcan Taraklı: Veysel Güneş

- Büyük Birlik Partisi Adapazarı: Eray Yeşilçimen

Hendek: Turgut Babaoğlu Karasu: Mehmet İspiroğlu Kaynarca: Mustafa Boğaz Karapürçek: Cavit Karslı Akyazı: Naim Yolcu Erenler: Uğur Başsöz Pamukova: Gürbüz Peter Söğütlü: Hatice Yılmaz Ferizli: Ramazan Demiroğlu Serdivan: Ahmet Bilgili Kocaali: Hüseyin Can Sapanca: Kadir Can Taraklı: İbrahim Tüfekçi Geyve: Mehmet Kargi Arifiye: Hakan Yazıcı

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