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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SAKARYA

19 Şubat 2019 Salı 22:42
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SAKARYA

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Sakarya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)

Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)

Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)

Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)

Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)

Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)

Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)

Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)

Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)

Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)

Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)

Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)

Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)

Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)

Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Adapazarı: İsmail Kılıç

Arifiye: Muzaffer Cebeci (Millet İttifakı)

Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)

Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)

Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)

Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)

Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)

Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)

Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)

Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)

Adapazarı: Aydoğan Arslan

Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)

Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)

Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)

Hendek: Ahmet Mercan (Millet İttifakı)

Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)

Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay

Adapazarı: Abidin Birinci

Akyazı: Selman Demirtaş

Arifiye: İsmail Kul

Erenler: Abdullah Satır

Ferizli: Halim Aşık

Geyve: Fikret Özer

Hendek: Yasir Yüksek

Karapürçek: Mehmet Ali Gedik

Karasu: Kerim Ali Aksoy

Kaynarca: İbrahim Çakar

Kocaali: Azem Emanet

Pamukova: İbrahim Güven Övün

Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu

Serdivan: Mecit Para

Söğütlü: Özdemir Özcan

Taraklı: Veysel Güneş


- Büyük Birlik Partisi

Adapazarı: Eray Yeşilçimen

Hendek: Turgut Babaoğlu

Karasu: Mehmet İspiroğlu

Kaynarca: Mustafa Boğaz

Karapürçek: Cavit Karslı

Akyazı: Naim Yolcu

Erenler: Uğur Başsöz

Pamukova: Gürbüz Peter

Söğütlü: Hatice Yılmaz

Ferizli: Ramazan Demiroğlu

Serdivan: Ahmet Bilgili

Kocaali: Hüseyin Can

Sapanca: Kadir Can

Taraklı: İbrahim Tüfekçi

Geyve: Mehmet Kargi

Arifiye: Hakan Yazıcı

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:42
  1. geçici aday listesi
  2. Sakarya adayları

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