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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ORDU

19 Şubat 2019 Salı 22:16
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ORDU

ORDU (AA) - Ordu'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)

Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz(Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan

Çamaş: Ahmet Kesik

Çatalpınar: Osman Öztürk(Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir(Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz(Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer(Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe(Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı(Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)

Kumru: Osman Cayak(Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi(Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan(Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Aybastı: Yüksel Tokat

Çamaş: Ahmet Özcan

Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)

Kabataş: Kemal Özer (Millet İttifakı)

Korgan: Adem Gediş

Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: İdris Naim Şahin

Akkuş: Harun Ustaoğlu

Altınordu: Haluk Şensoy

Aybastı: Bayram Gündoğar

Çamaş: Sezgin Özkan

Çatalpınar: Mehmet Kara

Çaybaşı: Aydın Arslan

Fatsa: Hüseyin Akot

Gölköy: İsmail Tok

Gülyalı: Halil Cebeci

Gürgentepe: Kerim Çalışkan

İkizce: Erol Kışla

Kabadüz: Murat Güzelkaya

Kabataş: Üzeyir Coşkun

Korgan: Hasan Subaşı

Kumru: Mehmet Dizek

Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan

Perşembe: Ömer Özbütün

Ulubey: Ümit Akdeniz

Ünye: Veysel İlhan


- Demokrat Parti

Büyükşehir Belediyesi: Ercan Gündüz

Fatsa: Tarık Orhan


- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediyesi: Aydın Ergün

Altınordu: Kezban Sönmez

Fatsa: Mehmet Baştürk

Gürgentepe: Salih Şanlı

Kabadüz: Erbay Çeküç

Korgan: Veysel Araç

Perşembe: Güven Günindi

Ünye: Fatih Günindi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:16
  1. belediye başkan adayları
  2. Ordu

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