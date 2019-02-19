Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ORDU

ORDU (AA) - Ordu'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı) Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz(Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan

Çamaş: Ahmet Kesik

Çatalpınar: Osman Öztürk(Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir(Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz(Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer(Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe(Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı(Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı) Kumru: Osman Cayak(Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi(Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan(Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Aybastı: Yüksel Tokat Çamaş: Ahmet Özcan Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı) Kabataş: Kemal Özer (Millet İttifakı) Korgan: Adem Gediş Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Büyükşehir Belediyesi: İdris Naim Şahin Akkuş: Harun Ustaoğlu Altınordu: Haluk Şensoy Aybastı: Bayram Gündoğar Çamaş: Sezgin Özkan Çatalpınar: Mehmet Kara Çaybaşı: Aydın Arslan Fatsa: Hüseyin Akot Gölköy: İsmail Tok Gülyalı: Halil Cebeci Gürgentepe: Kerim Çalışkan İkizce: Erol Kışla Kabadüz: Murat Güzelkaya Kabataş: Üzeyir Coşkun Korgan: Hasan Subaşı Kumru: Mehmet Dizek Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan Perşembe: Ömer Özbütün Ulubey: Ümit Akdeniz Ünye: Veysel İlhan

- Demokrat Parti Büyükşehir Belediyesi: Ercan Gündüz Fatsa: Tarık Orhan

- Demokratik Sol Parti Büyükşehir Belediyesi: Aydın Ergün Altınordu: Kezban Sönmez Fatsa: Mehmet Baştürk Gürgentepe: Salih Şanlı Kabadüz: Erbay Çeküç Korgan: Veysel Araç Perşembe: Güven Günindi Ünye: Fatih Günindi

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