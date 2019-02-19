Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ORDU

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ORDU19 Şubat 2019 Salı 22:16
ORDU (AA) - Ordu'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)
Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)
Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)
Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)
Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)
Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)
Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)
Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)
Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)
Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)
Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)
Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)
Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)
Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)
Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)
Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)
Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)
Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)
Altınordu: Birol Yılmaz(Millet İttifakı)
Aybastı: Özdilek Aydoğan
Çamaş: Ahmet Kesik
Çatalpınar: Osman Öztürk(Millet İttifakı)
Çaybaşı: Enver Kandemir(Millet İttifakı)
Fatsa: Ahmet Canbaz(Millet İttifakı)
Gölköy: Cengiz Sarıyer(Millet İttifakı)
Gülyalı: Ulaş Tepe(Millet İttifakı)
Gürgentepe: İsa Yazıcı(Millet İttifakı)
İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)
Kumru: Osman Cayak(Millet İttifakı)
Mesudiye: Yavuz Ekşi(Millet İttifakı)
Perşembe: Ata Alkan(Millet İttifakı)
Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)
İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Aybastı: Yüksel Tokat
Çamaş: Ahmet Özcan
Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)
Kabataş: Kemal Özer (Millet İttifakı)
Korgan: Adem Gediş
Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: İdris Naim Şahin
Akkuş: Harun Ustaoğlu
Altınordu: Haluk Şensoy
Aybastı: Bayram Gündoğar
Çamaş: Sezgin Özkan
Çatalpınar: Mehmet Kara
Çaybaşı: Aydın Arslan
Fatsa: Hüseyin Akot
Gölköy: İsmail Tok
Gülyalı: Halil Cebeci
Gürgentepe: Kerim Çalışkan
İkizce: Erol Kışla
Kabadüz: Murat Güzelkaya
Kabataş: Üzeyir Coşkun
Korgan: Hasan Subaşı
Kumru: Mehmet Dizek
Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan
Perşembe: Ömer Özbütün
Ulubey: Ümit Akdeniz
Ünye: Veysel İlhan
- Demokrat Parti
Büyükşehir Belediyesi: Ercan Gündüz
Fatsa: Tarık Orhan
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediyesi: Aydın Ergün
Altınordu: Kezban Sönmez
Fatsa: Mehmet Baştürk
Gürgentepe: Salih Şanlı
Kabadüz: Erbay Çeküç
Korgan: Veysel Araç
Perşembe: Güven Günindi
Ünye: Fatih Günindi
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