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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NİĞDE

19 Şubat 2019 Salı 21:42
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NİĞDE

NİĞDE (AA) - Niğde'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Niğde'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Niğde: Emrah Özdemir

Bor: Serkan Baran

Çamardı: Yavuz Soylu

Çiftlik: Serkan Güzel

Ulukışla: Ali Uğurlu

Altunhisar: Abdullah Arıöz


- Cumhuriyet Halk Partisi

Niğde: Rasim Yılmaz

Bor: Şenol Mengü

Çiftlik: Ramazan Taş

Ulukışla: Mustafa Önen,

Altunhisar: Abdi Mercan

Çamardı: Osman Okçu


- Milliyetçi Hareket Partisi

Niğde: Hakan Er

Bor: Mustafa Tecimer

Altunhisar: Vedat Kirazcı

Ulukışla: Ali Ünkesen

Çamardı: Mehmet Alakuş

Çiftlik: Fazlı Koç


- İYİ Parti

Niğde: Mümin İnan

Bor: Rauf Ersin Daş

Altunhisar: Durmuş Acer

Çamardı: İbrahim Eroğlu


- Saadet Partisi

Niğde: Nihat Altıparmak

Bor: Fatih Yetkin

Ulukışla: Yusuf Bozdağ

Çamardı: Rahim Emli

Altunhisar: Cengiz Sevinç

Çiftlik: İbrahim Özsaraç


- Türkiye Komünist Partisi

Niğde: Ezgi Göçmen

Bor: Bayram Uluad


- Vatan Partisi

Niğde: Hasan Akşen

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:42
  1. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. Niğde

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