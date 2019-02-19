Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NİĞDE

NİĞDE (AA) - Niğde'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Niğde'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



- Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde: Emrah Özdemir Bor: Serkan Baran Çamardı: Yavuz Soylu Çiftlik: Serkan Güzel Ulukışla: Ali Uğurlu Altunhisar: Abdullah Arıöz

- Cumhuriyet Halk Partisi Niğde: Rasim Yılmaz Bor: Şenol Mengü Çiftlik: Ramazan Taş Ulukışla: Mustafa Önen, Altunhisar: Abdi Mercan Çamardı: Osman Okçu

- Milliyetçi Hareket Partisi Niğde: Hakan Er Bor: Mustafa Tecimer Altunhisar: Vedat Kirazcı Ulukışla: Ali Ünkesen Çamardı: Mehmet Alakuş Çiftlik: Fazlı Koç

- İYİ Parti Niğde: Mümin İnan Bor: Rauf Ersin Daş Altunhisar: Durmuş Acer Çamardı: İbrahim Eroğlu

- Saadet Partisi

Niğde: Nihat Altıparmak Bor: Fatih Yetkin Ulukışla: Yusuf Bozdağ Çamardı: Rahim Emli Altunhisar: Cengiz Sevinç Çiftlik: İbrahim Özsaraç

- Türkiye Komünist Partisi Niğde: Ezgi Göçmen Bor: Bayram Uluad

- Vatan Partisi Niğde: Hasan Akşen

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