Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MUĞLA

MUĞLA (AA) - Muğla'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Muğla'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı) Bodrum: Tahir Ateş Dalaman: Muhammet Karakuş Fethiye: Muhittin Kayabaş Kavaklıdere: Mehmet Demir Köyceğiz: Kamil Ceylan Marmaris: Serkan Yazıcı

Menteşe: Gültekin Akça Milas: Barış Saylak Seydikemer: Yakup Otgöz

Ula: İsmail Akkaya, Yatağan: Mustafa Toksöz

Milliyetçi Hareket Partisi Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı) Ortaca: Recep Güneş (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir: Osman Gürün Dalaman: Muhammet Şaşmaz Bodrum: Mustafa Saruhan Datça: Gürsel Uçar Fethiye: Alim Karaca Kavaklıdere: Kenan Ay Köyceğiz: Hüseyin Erol Marmaris: Mehmet Oktay Menteşe: Bahattin Gümüş Milas: Muhammet Tokat Ortaca: Mehmet Sertkaya Seydikemer: İbrahim Ertürk Ula: Ümit Karaarslan Yatağan: Halil Arslan

İYİ Parti Fethiye: Nagehan Bulut Bodrum: Mehmet Tosun Ula: Bekir Tavas Seydikemer: Eşref Şen Dalaman: Sedat Kızıl Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç Datça: Levent Aslan

Saadet Partisi Büyükşehir: Turhan Tutumlu Bodrum: Ahmet Ergin Dalaman: Kemal Yurt Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu Fethiye: Hakkı Kavas Kavaklıdere: Onur Can Köyceğiz: Sayit Aydın Marmaris: İlhan Özler Menteşe: Ömer Yenice Milas: Emin Eren Ortaca: Bayram Çelik Seydikemer: Hüseyin Karabulut Ula: Gülfem Okur Yatağan: Hayrettin Yaya











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