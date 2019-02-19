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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MUĞLA

19 Şubat 2019 Salı 22:24
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MUĞLA

MUĞLA (AA) - Muğla'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Muğla'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

Bodrum: Tahir Ateş

Dalaman: Muhammet Karakuş

Fethiye: Muhittin Kayabaş

Kavaklıdere: Mehmet Demir

Köyceğiz: Kamil Ceylan

Marmaris: Serkan Yazıcı

Menteşe: Gültekin Akça

Milas: Barış Saylak

Seydikemer: Yakup Otgöz

Ula: İsmail Akkaya,

Yatağan: Mustafa Toksöz


Milliyetçi Hareket Partisi

Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)

Ortaca: Recep Güneş (Cumhur İttifakı)


Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Osman Gürün

Dalaman: Muhammet Şaşmaz

Bodrum: Mustafa Saruhan

Datça: Gürsel Uçar

Fethiye: Alim Karaca

Kavaklıdere: Kenan Ay

Köyceğiz: Hüseyin Erol

Marmaris: Mehmet Oktay

Menteşe: Bahattin Gümüş

Milas: Muhammet Tokat

Ortaca: Mehmet Sertkaya

Seydikemer: İbrahim Ertürk

Ula: Ümit Karaarslan

Yatağan: Halil Arslan


İYİ Parti

Fethiye: Nagehan Bulut

Bodrum: Mehmet Tosun

Ula: Bekir Tavas

Seydikemer: Eşref Şen

Dalaman: Sedat Kızıl

Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç

Datça: Levent Aslan


Saadet Partisi

Büyükşehir: Turhan Tutumlu

Bodrum: Ahmet Ergin

Dalaman: Kemal Yurt

Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu

Fethiye: Hakkı Kavas

Kavaklıdere: Onur Can

Köyceğiz: Sayit Aydın

Marmaris: İlhan Özler

Menteşe: Ömer Yenice

Milas: Emin Eren

Ortaca: Bayram Çelik

Seydikemer: Hüseyin Karabulut

Ula: Gülfem Okur

Yatağan: Hayrettin Yaya






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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:24
  1. Muğla
  2. seçim

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