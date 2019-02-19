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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MARDİN

19 Şubat 2019 Salı 22:50
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MARDİN

MARDİN (AA) - Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Mardin'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı

Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy

Derik: Şeyhmus Necimoğlu,

Mazıdağı: İbrahim Atlı

Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi

Ömerli : Hüsamettin Altındağ

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya

Midyat: Veysi Şahin

Yeşilli: Hayrettin Demir

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu


- Cumhuriyet Halk Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: SüleymanSarı

Artuklu: Veysi Kara

Dargeçit: Muhammed Günel

Derik: Orhan Çaplık

Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın

Mazıdağı: Adem Denli

Midyat: İdris Taş

Nusaybin: Şeyhmus Doğan

Ömerli: Şakin Altundağ

Savur: Şükrü Adal

Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala

- Halkların Demokratik Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk

Artuklu: Nurettin Turgay

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz


- İYİ Parti

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan

Dargeçit: Seyfettin Doğan

Kızıltepe: Ekrem Ayar

Savur: Şehmus Akgül

Ömerli: Rıdvan Özoğurlu

Mazıdağı: Hasip Erol


- Saadet Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç

Artuklu: Abdullah Akgüç

Dargeçit: İdris Yücel

Derik: Serdar Yavuz

Kızıltepe: Ömer Çifçi

Mazıdağı: Şeyhmus Özkan

Midyat: Abdulaziz Altekin

Nusaybin: Ahmet İletmiş

Ömerli: Servet Cemiloğlu

Savur: Şeyhmus Ökmen

Yeşilli: Enver Sağlam



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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:50
  1. belediye başkan adayları
  2. mardin

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