Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MARDİN

MARDİN (AA) - Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Mardin'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



- Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı) Artuklu: Abdulkadir Tutaşı Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy Derik: Şeyhmus Necimoğlu, Mazıdağı: İbrahim Atlı Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi Ömerli : Hüsamettin Altındağ Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya Midyat: Veysi Şahin Yeşilli: Hayrettin Demir Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: SüleymanSarı

Artuklu: Veysi Kara

Dargeçit: Muhammed Günel

Derik: Orhan Çaplık

Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın

Mazıdağı: Adem Denli

Midyat: İdris Taş

Nusaybin: Şeyhmus Doğan

Ömerli: Şakin Altundağ

Savur: Şükrü Adal

Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala



- Halkların Demokratik Partisi Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk Artuklu: Nurettin Turgay

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz

- İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan Dargeçit: Seyfettin Doğan Kızıltepe: Ekrem Ayar Savur: Şehmus Akgül Ömerli: Rıdvan Özoğurlu Mazıdağı: Hasip Erol

- Saadet Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç Artuklu: Abdullah Akgüç Dargeçit: İdris Yücel Derik: Serdar Yavuz Kızıltepe: Ömer Çifçi Mazıdağı: Şeyhmus Özkan Midyat: Abdulaziz Altekin Nusaybin: Ahmet İletmiş Ömerli: Servet Cemiloğlu Savur: Şeyhmus Ökmen Yeşilli: Enver Sağlam





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.