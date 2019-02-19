Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KONYA

KONYA (AA) - Konya'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Konya'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)

Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)

Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı) Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı) Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)

Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)

Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)

Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)

Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)

Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)

Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)

Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı) Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)

Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)

Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı) Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)

Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)

Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı) Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı) Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)

Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)

Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)

Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)

Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)

Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)

Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)

Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Akşehir: Eyüp Oyan Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan Emirgazi: Dursun Döleker Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil Halkapınar: Ahmet Özkaya Karatay: Mehmet Şeflek Meram: Mehmet Gayretli

Kadınhanı: Veli Köleli Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu Kulu: Galip Polat Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan Seydişehir: Mehmet Katlav

Taşkent: Hilal Ülkü Türedi Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa

- Milliyetçi Hareket Partisi Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)

Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı) Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı) Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı) Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)





- İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı) Ahırlı: Ceylan Aslan

Akören: İbrahim Açta

Akşehir: Osman Fedai

Altınekin: Sırrı Özdemir

Beyşehir: Cumali Arıcan

Bozkır: Kemal Esenkaya Çeltik: İzzet Çalık Çumra: Rafet Gülşen

Derebucak: Yusuf Uyar

Doğanhisar: Abdullah Koç

Ereğli: Yaşar Yaman Güneysınır: Murat Kara

Hadim: İbrahim Şimşek Hüyük: Ahmet Temiz Ilgın: Mustafa Öğdü

Karatay: Ahmet Tamer Meram: Mehmet İlker Yiğit Sarayönü: Mehmet Karlı

Selçuklu: Muammer Çağlayan

Seydişehir: Muammer Urhan

Yalıhüyük: Şenaydın Doğan Yunak: Halim Yıldırım



- Halkların Demokratik Partisi Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar Ahırlı: Yavuz Karadayı Akören: Mustafa Perihan Akşehir: Mustafa Karakaş Altınekin: Mustafa Özeskici Beyşehir: Mustafa Acar Bozkır: Mehmet Keser Cihanbeyli: Mehmet Satılmış Çeltik: Arif Ali Şahbaz

Çumra: Abdullah Uysal Derbent: Hüseyin Karaçam Derebucak: Hüseyin İrmikçi Doğanhisar: Veysel Kapcı

Emirgazi: Dursun Ali Yaşa Ereğli: Nazım Seyhan Güneysınır: Mesut Solak Hadim: Hasan Bal Halkapınar: Halil İbrahim Aylak Hüyük: Mustafa Çelik Ilgın: Lütfi Çelik Karatay: Sinan Toprak Meram: Hüseyin Saydam Kulu: İhsan Gökçe

Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu Karapınar: Mustafa Ildız Sarayönü: Ziya Tokgöz Selçuklu: Kenan Özcan Seydişehir: Raşit Nergiz Taşkent: Mehmet Emin Aydın

Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher Yunak: Hüseyin Atılkan





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