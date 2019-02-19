Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KIRŞEHİR

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kırşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

Akçakent: Yılmaz Kılıç

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

- Milliyetçi Hareket Patisi:

Kırşehir: Onur Köksal

Akpınar: Ramazan Atalay Akçakent: Ahmet Bozkurt Boztepe: Musa Ceylan Çiçekdağı: İsmail Deniz Kaman: Kenan Elvan Mucur: Hasan Hüseyin Köşker



- İyi Parti: Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi: Kırşehir: Yusuf Turan Akçakent: Beytullah Zeki Boztepe: Hatice Günkızıl Çiçekdağı: Hacı Doğan Kaman: İsa Dinçer Mucur: Ahmet Erganlı

- Demokratik Sol Parti: Kırşehir: Erdoğan Sincer Mucur: Hayrettin Özgen

- Türkiye Komünist Partisi: Kırşehir: Serap Emir

- Bağımsız Türkiye Partisi Kırşehir: Ahmet Haydar İlik Akpınar: Seher Karakaya Boztepe: Mustafa Öksüz Mucur: Hasan Bozdoğan

- Vatan Partisi Kırşehir: İlker Özkamalı

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