Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KIRŞEHİR

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KIRŞEHİR19 Şubat 2019 Salı 21:19
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kırşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
Akçakent: Yılmaz Kılıç
Akpınar: Mustafa Karahan
Boztepe: Ramazan Aydın
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
Kaman: Necati Çolak
Mucur: Atılgan Yılmaz
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)
Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)
Kaman: Aydın Yaman
- Milliyetçi Hareket Patisi:
Kırşehir: Onur Köksal
Akpınar: Ramazan Atalay
Akçakent: Ahmet Bozkurt
Boztepe: Musa Ceylan
Çiçekdağı: İsmail Deniz
Kaman: Kenan Elvan
Mucur: Hasan Hüseyin Köşker
- İyi Parti:
Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)
Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)
Kaman: Şuayip Ata
Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi:
Kırşehir: Yusuf Turan
Akçakent: Beytullah Zeki
Boztepe: Hatice Günkızıl
Çiçekdağı: Hacı Doğan
Kaman: İsa Dinçer
Mucur: Ahmet Erganlı
- Demokratik Sol Parti:
Kırşehir: Erdoğan Sincer
Mucur: Hayrettin Özgen
- Türkiye Komünist Partisi:
Kırşehir: Serap Emir
- Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir: Ahmet Haydar İlik
Akpınar: Seher Karakaya
Boztepe: Mustafa Öksüz
Mucur: Hasan Bozdoğan
- Vatan Partisi
Kırşehir: İlker Özkamalı
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