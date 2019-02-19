Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KİLİS

KİLİS (AA) - Kilis'te 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Merkez: Mehmet Abdi Bulut Musabeyli: Ayhan Yılmaz Polateli: Hakkı Çelik Elbeyli: Süleyman Şimşek

- Cumhuriyet Halk Partisi Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı) Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Kilis Merkez: Ömer Yabancı Musabeyli: İhsan Ölmez Polateli: Hakkı Kılıç Elbeyli: Suat Kemal Özkan

- İYİ Parti Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı) Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Kilis Merkez: Şerif Karakurt Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu Polateli: Mihdat Bayındır Elbeyli: Murat Gezici

- Bağımsız Türkiye Partisi Merkez: Alaiddin Özkar Polateli: Mahmut Ceritlioğlu Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu

- Türkiye Komünist Partisi Kilis Merkez: İlker Buğday

- Demokratik Sol Parti Kilis Merkez: Cafer Gültekin



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