Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARABÜK

KARABÜK (AA) - Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Karabük'te, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle: - Saadet Partisi

Karabük: Mehmet Yüce

Safranbolu: Orhan Gökmen Eflani: Veli Gözlemeci Eskipazar: Ramazan Turan Yenice: İsmail Kirenli Ovacık: Osman Uluşan Yortan Beldesi: Hüseyin Acar



- Büyük Birlik Partisi

Karabük: Mahmut Malkoç Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz



- Cumhuriyet Halk Partisi

Safranbolu: Elif Köse Yenice: Sabri Cebecik

Ovacık: Hidayet Kasımoğlu



- Adalet ve Kalkınma Partisi

Karabük: Burhanettin Uysal Safranbolu: Ali Kaya Eflani: İbrahim Ertuğrul

Eskipazar: Mustafa Yarkan Yenice: Coşkun Güven

Ovacık: Yakup Narter Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki

- Milliyetçi Hareket Partisi Karabük: Refet Vergili Safranbolu: Fatma Danışman Eflani: Hüsnü Akın

Eskipazar: Hüseyin Dönmez

Yenice: Zeki Çaylı Ovacık: Bahri Eroğlu

Yortan Beldesi: Ali Şık



- İYİ Parti



Karabük: Dursun Altıparmak Eflani: Halil İbrahim Bulut Eskipazar: Uğur Kayabaşı Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk















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