Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kahramanmaraş'ta bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı) Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı) Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı) Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı) Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı) Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı) Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı) Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı) Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı) Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı) - Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan(Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan(Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan(Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer(Millet İttifakı)





- Milliyetçi Hareket Partisi

Nurhak: Battal Kaya(Cumhur İttifakı)

Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun(Cumhur İttifakı)





- İYİ Parti

Onikişubat: Mustafa Bastırmacı(Millet İttifakı)

Elbistan: Abdullah Paksoy(Millet İttifakı) Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı) Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)

Andırın: Ali Çatalbaş(Millet İttifakı)

Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)

Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü Onikişubat: Selim Kale Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe Elbistan: Sami Polat Afşin: Şeref Ertekin Göksun: İshak Köroğlu Nurhak: Mehmet Alış Ekinözü: Oktay Ceyhan Andırın: Abdullah Tor Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı Pazarcık: Ali Çolak Çağlayancerit: İrfan Şişman

- Büyük Birlik Partisi Onikişubat: Fulya Köse Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz

Elbistan: İbrahim Alagöz

Afşin: Ecevit Kavak

Göksun: Ali Kıraç

Pazarcık: Ali Ergören

Çağlayancerit: Eyup Babuşcu

- Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz Onikişubat: Sezai Çevirici

- Türkiye Komünist Partisi Büyükşehir: Ali Şenyüz

- Vatan Partisi Büyükşehir: Cafer Sincer

- Demokratik Sol Parti Büyükşehir: Mehmet Kenger Pazarcık: Kamil Dalkara

- Bağımsız Büyükşehir: İrfan Fıstık Büyükşehir: Ömer Solak

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