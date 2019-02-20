Geçici aday listeleri seçim kurullarında - IĞDIR

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Iğdır'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Aralık : Mustafa Güzelkaya Tuzluca : Faruk Korkusuz Karakoyunlu : Kurban Kaya Merkez Halfeli Beldesi : İbrahim Çobas Merkez Hoşhaber Beldesi : Yusuf Karasu Merkez Melekli Beldesi : Turan Çatalkaya



- Cumhuriyet Halk Partisi Merkez : Sözer Sayan Aralık : Zafer Bayat Tuzluca : Abdullah Çinibulak Karakoyunlu : Cafer Dalga Merkez Hoşhaber Beldesi : Osman Toka

- Milliyetçi Hareket Partisi Merkez : İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı) Aralık : Cafer Akka Tuzluca : Alican Zorman Karakoyunlu : Bayram Ali Ballı Merkez Halfeli Beldesi : Terlan Kalmaz Merkez Hoşhaber Beldesi : Faik Taylay Merkez Melekli Beldesi : Eray Coşar

- Halkların Demokratik Partisi Merkez : Yaşar Akkuş Tuzluca : Ayşe Aras Kaynar Merkez Halfeli Beldesi : Hasan Safa Merkez Hoşhaber Beldesi : Ahmet Karasu

- Saadet Partisi Merkez : Abdullah Mert Aralık : Ömer Faruk Çağlar Tuzluca : Ahmet Sait Sadrettin Türkan Karakoyunlu : İsmet Öget Merkez Halfeli Beldesi : Mehmet Sarıtaş Merkez Hoşhaber Beldesi : Muhammed Talha Beşinci Merkez Melekli Beldesi : Naim Yılmaz

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.