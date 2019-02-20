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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZURUM

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZURUM

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzurum merkez : Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

Yakutiye: Mahmut Uçar

Palandöken: Muhammed Sunar

Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Çat: Melik Yaşar

Hınıs: Erdoğan Eren

Horasan: Abdulkadir Aydın

Karaçoban: Sedat Gümüş

Karayazı: Sedat Karaduman

Köprüköy: Osman Belli

Narman: Burhanettin Eser

Oltu: Celal Çelebi

Olur: Tahsin Oktay

Pasinler: Ahmet Dölekli

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Şenkaya: Yavuz Bedir

Tekman: Mustafa Engin

Tortum: Ömer Hancı


- Cumhuriyet Halk Partisi

Erzurum merkez: Mehmet Sait Şimşek

Yakutiye: Cemal Koçak

Palandöken: Edip Cengiz

Aziziye: Aydın Sönmez

Aşkale: Cemal Karausta

Çat: Arif Hikmet Kılıç

Horasan: Medeni Kılıçer

Karaçoban: Bekir Yılan

Karayazı: Mahmut Han Koçak

Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu

Narman: Orhan Eryılmaz

Oltu: Hakan Zengin

Olur: Feridun Kaplan

Pasinler: Hasan Sarıboğa

Pazaryolu: Bilal Güven

Şenkaya: Gençay Uğraş

Tekman: Sebahattin Uludağ

Tortum: Ömer Dürlü

Uzundere: Yaşar Ergün

İspir: Nafiz Aydın


- Milliyetçi Hareket Partisi

Uzundere: Hilmi Aktoprak (Cumhur İttifakı)

İspir: Ahmet Coşkun (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Erzurum merkez : Mahmut Uykusuz

Yakutiye: Alper Eminoğlu

Palandöken: Fatma Canan Uçar

Aziziye: Ahmet Resuloğlu

Aşkale: Fevzi Gürbüz

Hınıs: Nasır Aydın

Horasan: Abdulhatem Bastem

Karaçoban: Nazmi İme

Karayazı: Ali Tan

Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu

Narman: Eray Akpınar

Oltu: Rüstem Üstün

Olur: Şule Ülkü Özgül

Pasinler: Bünyamin Ucun

Pazaryolu: Muhammed Demir

Tekman: Hakan Çürük

Tortum: İkram Korkmaz

Uzundere: Burhan Polat

İspir: Muhammet Sezgin


- Halkların Demokratik Partisi

Erzurum merkez: Barış Kemaloğlu

Palandöken: Hüsnü Gül

Hınıs: Nurcan Felekoğlu

Horasan: Muammer Yılmaz

Karaçoban: Halit Oğul

Karayazı: Melike Göksu

Köprüköy: Habip Kurt

Tekman: Müzahit Karakuş


- Saadet Partisi

Erzurum merkez: Atik Ağdağ

Yakutiye: Ebubekir Coşkun

Palandöken: Ayhan Erkem

Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı

Aşkale: Yılmaz Bayrak

Çat: Fuat Kurt

Hınıs: Zeki Demir

Horasan: Ahmet Aydın

Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa

Karayazı: Hanifi Uzun

Köprüköy: Ziya Balcı

Narman: Mevlüt Kısa

Oltu: Mehmet Akbulut

Olur: Turgut Tokgöz

Pasinler: Fahrettin Ağtaş

Pazaryolu: Ahmet Yılmaz

Şenkaya: Ömer Akbulut

Tekman: Feyzullah Sayan

Tortum: Necdet Bayındır

Uzundere: Mehmet Ertek

İspir: Faik Çalık


- Bağımsız Türkiye Partisi

Erzurum merkez: Ferit Aydemir

Pasinler: Alime Barutçu

Köprüköy: Abdulsamet Alşen

İspir: Gökhan Sever

Pazaryolu: Tahsin Coşkun


- Demokratik Sol Parti

Erzurum merkez: Dilek Dengizek Ersanal

Şenkaya: Serhat Can Eş


- Vatan Partisi

Erzurum merkez: Nedim Gültekin


- Büyük Birlik Partisi

Yakutiye: Zülküf Yüksel

Palandöken: Recep Şendur

Pasinler: Vedat Bayoğlu

Köprüköy: İsmail Irmak

İspir: Fahrettin Demir

Pazaryolu: Mustafa Baydemir

Oltu: Nurettin Taşçı

Tortum: Muammer Yiğider

Narman: Temel Taş

Çat: Yusuf Has

Horasan: Önder Genç


- Bağımsız adaylar

İspir: Osman Çelik

Pazaryolu: Salih Şahin

Karayazı: Eda Göksu

Pazaryolu: Salih Şahin








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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
  1. 31 Mart
  2. Erzurum
  3. yerel seçim

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