Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZURUM

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzurum merkez : Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı) Yakutiye: Mahmut Uçar

Palandöken: Muhammed Sunar

Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Çat: Melik Yaşar

Hınıs: Erdoğan Eren

Horasan: Abdulkadir Aydın

Karaçoban: Sedat Gümüş

Karayazı: Sedat Karaduman

Köprüköy: Osman Belli

Narman: Burhanettin Eser

Oltu: Celal Çelebi

Olur: Tahsin Oktay

Pasinler: Ahmet Dölekli

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Şenkaya: Yavuz Bedir Tekman: Mustafa Engin

Tortum: Ömer Hancı

- Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum merkez: Mehmet Sait Şimşek

Yakutiye: Cemal Koçak Palandöken: Edip Cengiz Aziziye: Aydın Sönmez Aşkale: Cemal Karausta Çat: Arif Hikmet Kılıç Horasan: Medeni Kılıçer Karaçoban: Bekir Yılan Karayazı: Mahmut Han Koçak Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu Narman: Orhan Eryılmaz Oltu: Hakan Zengin Olur: Feridun Kaplan Pasinler: Hasan Sarıboğa Pazaryolu: Bilal Güven Şenkaya: Gençay Uğraş Tekman: Sebahattin Uludağ Tortum: Ömer Dürlü Uzundere: Yaşar Ergün

İspir: Nafiz Aydın

- Milliyetçi Hareket Partisi Uzundere: Hilmi Aktoprak (Cumhur İttifakı) İspir: Ahmet Coşkun (Cumhur İttifakı)



- İYİ Parti Erzurum merkez : Mahmut Uykusuz Yakutiye: Alper Eminoğlu Palandöken: Fatma Canan Uçar Aziziye: Ahmet Resuloğlu Aşkale: Fevzi Gürbüz Hınıs: Nasır Aydın Horasan: Abdulhatem Bastem Karaçoban: Nazmi İme Karayazı: Ali Tan Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu Narman: Eray Akpınar Oltu: Rüstem Üstün Olur: Şule Ülkü Özgül Pasinler: Bünyamin Ucun Pazaryolu: Muhammed Demir Tekman: Hakan Çürük Tortum: İkram Korkmaz Uzundere: Burhan Polat İspir: Muhammet Sezgin

- Halkların Demokratik Partisi

Erzurum merkez: Barış Kemaloğlu Palandöken: Hüsnü Gül

Hınıs: Nurcan Felekoğlu

Horasan: Muammer Yılmaz

Karaçoban: Halit Oğul

Karayazı: Melike Göksu

Köprüköy: Habip Kurt

Tekman: Müzahit Karakuş

- Saadet Partisi

Erzurum merkez: Atik Ağdağ

Yakutiye: Ebubekir Coşkun Palandöken: Ayhan Erkem

Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı Aşkale: Yılmaz Bayrak Çat: Fuat Kurt

Hınıs: Zeki Demir Horasan: Ahmet Aydın Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa Karayazı: Hanifi Uzun Köprüköy: Ziya Balcı Narman: Mevlüt Kısa Oltu: Mehmet Akbulut Olur: Turgut Tokgöz Pasinler: Fahrettin Ağtaş Pazaryolu: Ahmet Yılmaz Şenkaya: Ömer Akbulut Tekman: Feyzullah Sayan Tortum: Necdet Bayındır Uzundere: Mehmet Ertek

İspir: Faik Çalık

- Bağımsız Türkiye Partisi Erzurum merkez: Ferit Aydemir Pasinler: Alime Barutçu Köprüköy: Abdulsamet Alşen İspir: Gökhan Sever Pazaryolu: Tahsin Coşkun

- Demokratik Sol Parti Erzurum merkez: Dilek Dengizek Ersanal Şenkaya: Serhat Can Eş

- Vatan Partisi Erzurum merkez: Nedim Gültekin

- Büyük Birlik Partisi Yakutiye: Zülküf Yüksel Palandöken: Recep Şendur Pasinler: Vedat Bayoğlu Köprüköy: İsmail Irmak İspir: Fahrettin Demir Pazaryolu: Mustafa Baydemir Oltu: Nurettin Taşçı Tortum: Muammer Yiğider Narman: Temel Taş Çat: Yusuf Has Horasan: Önder Genç

- Bağımsız adaylar İspir: Osman Çelik Pazaryolu: Salih Şahin Karayazı: Eda Göksu Pazaryolu: Salih Şahin















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