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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZİNCAN

19 Şubat 2019 Salı 22:33
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZİNCAN

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Kemah: Osman Öner

İliç: Mustafa Gürbüz

Kemaliye : Erdem Atmaca

Tercan: Lokman Gültekin

Çayırlı: Atınç Bahadır

Otlukbeli: Vahdet Ercan

Refahiye: Çakmak Paçacı

Üzümlü: Ahmet Sazlı


- Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan: İsmail Taş

Kemah: Ali Sin

İliç: Gökmen Yıldırım

Kemaliye : Soner Coşkun

Tercan: Derya Kırdım

Otlukbeli: Hacı Yeşildağ

Refahiye: Yavuz Dumanlı

Üzümlü: Elif İnci Utlu


- Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan: Bekir Aksun

Kemah: Osman Kemal Aslan

İliç: Hamza Buran

Kemaliye : Mehmet Karaman

Tercan: Mehmet Yılmaz

Çayırlı: Oktay Efe

Otlukbeli: Yusuf Tektaş

Refahiye: Cevdet Çınar

Üzümlü: Şeref Oruç

- İYİ Parti

Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İtifakı)

Refahiye: Güngör Kutlu

Üzümlü: Fahri Şimşek


- Saadet Partisi

Erzincan: Muharrem Altay

Kemah: Hanife Payalan

İliç: Celal Demir

Kemaliye : Mehmet Olgunöz

Tercan: Halil İbrahim Bulut

Çayırlı: Tamer Atalay

Otlukbeli: Ömer Gök

Refahiye: Abdullah Suphi Aydın

Üzümlü: Naci Kılıç


- Büyük Birlik Partisi

Erzincan: Aşkın Kırık

Kemaliye: Gürkan Uluçay

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:33
  1. aday listesi
  2. Belediye Başkan
  3. Erzincan
  4. yerel seçim

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