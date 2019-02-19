Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZİNCAN

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan: Cemalettin Başsoy Kemah: Osman Öner İliç: Mustafa Gürbüz Kemaliye : Erdem Atmaca Tercan: Lokman Gültekin Çayırlı: Atınç Bahadır Otlukbeli: Vahdet Ercan Refahiye: Çakmak Paçacı Üzümlü: Ahmet Sazlı

- Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan: İsmail Taş

Kemah: Ali Sin İliç: Gökmen Yıldırım Kemaliye : Soner Coşkun Tercan: Derya Kırdım Otlukbeli: Hacı Yeşildağ Refahiye: Yavuz Dumanlı Üzümlü: Elif İnci Utlu

- Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan: Bekir Aksun Kemah: Osman Kemal Aslan İliç: Hamza Buran Kemaliye : Mehmet Karaman Tercan: Mehmet Yılmaz Çayırlı: Oktay Efe Otlukbeli: Yusuf Tektaş Refahiye: Cevdet Çınar Üzümlü: Şeref Oruç



- İYİ Parti Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İtifakı) Refahiye: Güngör Kutlu Üzümlü: Fahri Şimşek

- Saadet Partisi Erzincan: Muharrem Altay Kemah: Hanife Payalan İliç: Celal Demir Kemaliye : Mehmet Olgunöz Tercan: Halil İbrahim Bulut Çayırlı: Tamer Atalay Otlukbeli: Ömer Gök Refahiye: Abdullah Suphi Aydın Üzümlü: Naci Kılıç

- Büyük Birlik Partisi Erzincan: Aşkın Kırık Kemaliye: Gürkan Uluçay



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