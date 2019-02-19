Geçici aday listeleri seçim kurullarında - EDİRNE

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - EDİRNE19 Şubat 2019 Salı 21:46
EDİRNE (AA) - Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Edirne'de siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)
Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)
İpsala: Mehmet Kerman
İpsala (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)
İpsala (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)
Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)
Keşan (Beyendik): Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)
Keşan (Yenimuhacir) : Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)
Lalapaşa: İsmail Arslan
Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)
Meriç (Küplü): Salih Derin
Meriç (Subaşı): Hasan Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Uzunköprü: Azbiye Aktaş
Uzunköprü (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Enez: Özkan Günenç
Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)
İpsala (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)
İpsala(Yenikarpuzlu): Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)
Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)
Keşan (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)
Keşan (Yenimuhacir): Recep Ordu (Millet İttifakı)
Meriç: Erol Dübek
Meriç (Küplü) Gökmen Altay
Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)
Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)
- Halkların Demokrasi Partisi
Edirne: Menderes Erol
Keşan: Abdullah Kaya
- Milliyetçi Hareket Partisi
İpsala : Emin Başaran
Uzunköprü: Şahin Şengül
Lalapaşa: Ali Osman Uzman
Süloğlu : İsmet Balin (Cumhur İttifakı)
Meriç (Küplü) : Ali Tükel
- İYİ Parti
Enez: Mustafa Sünnetçi
İpsala: Abdullah Ünsal (Millet İttifakı)
Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)
Meriç: Güven Çamur
Meriç (Subaşı): Bekir Kılıç (Millet İttifakı)
Meriç (Küplü): Raif Taşkın
- Saadet Partisi
Edirne: Mansur İriş
Enez: Yasin Gündüz
Havsa: Kemal Durkaya
İpsala: Tahsin Yüzer
İpsala (Esetçe) Faruk Yalçınkaya
İpsala (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç
Keşan: Ahmet Köseler
Keşan (Beyendik) Zafet Yetim
Keşan (Yenimuhacir) İhsan Bulut
Lalapaşa: Adem Adalı
Meriç: Erol Parazil
Meriç (Küplü): Şükrü Tuncer
Meriç (Subaşı) Adem Kaner
Süloğlu: Nadir Konak
Uzunköprü: Enver Yazan
Uzunköprü (Kırcasalih) Sinan Ersin
- Demokrat Parti
Edirne: Sibel Barshan
Meriç (Subaşı): Mustafa Çetin
- Büyük Birlik Partisi
Edirne: Arif Köroğlu
- Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne: Hamdi Sedefçi
- Vatan Partisi
Edirne: Cengiz Balcı
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