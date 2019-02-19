Geçici aday listeleri seçim kurullarında - DÜZCE

DÜZCE (AA) - Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Düzce'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Düzce: Faruk Özlü

Akçakoca: Cüneyt Yemenici

Gümüşova: Ahmet Azap

Kaynaşlı: Erol Bayraktar

Cumayeri: Recep Tuna

Çilimli: Muhsin Yavuz

Yığılca: Muzaffer Yiğit

Gölyaka: Yakup Demircan



- Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı) Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı) Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Düzce: Erdoğan Bıyık

Akçakoca: Okan Yanmaz Çilimli: Ömer Demirtaş Gümüşova: Muharrem Tozan

Kaynaşlı: Birol Şahin

Cumayeri: Mustafa Koloğlu

Yığılca: Rasim Çam

Gölyaka: Murat Altındal



- İYİ Parti

Düzce: Ömer Küçük(Millet İttifakı)

Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı) Gümüşova: Ramazan Özdemir(Millet İttifakı)

Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Düzce: Aptullah Yalman Akçakoca: Murat Aşık Gümüşova: Hakan Recep Usta Kaynaşlı: Hasan Akdoğan Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy Çilimli: Bilal Çelebi Yığılca: Musa Ergin Gölyaka: İsa Aydın

- Büyük Birlik Partisi Düzce: Ferdi Çiçek

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