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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - DÜZCE

19 Şubat 2019 Salı 22:13
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - DÜZCE

DÜZCE (AA) - Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Düzce'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Düzce: Faruk Özlü

Akçakoca: Cüneyt Yemenici

Gümüşova: Ahmet Azap

Kaynaşlı: Erol Bayraktar

Cumayeri: Recep Tuna

Çilimli: Muhsin Yavuz

Yığılca: Muzaffer Yiğit

Gölyaka: Yakup Demircan


- Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)

Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)

Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Düzce: Erdoğan Bıyık

Akçakoca: Okan Yanmaz

Çilimli: Ömer Demirtaş

Gümüşova: Muharrem Tozan

Kaynaşlı: Birol Şahin

Cumayeri: Mustafa Koloğlu

Yığılca: Rasim Çam

Gölyaka: Murat Altındal


- İYİ Parti

Düzce: Ömer Küçük(Millet İttifakı)

Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Gümüşova: Ramazan Özdemir(Millet İttifakı)

Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Düzce: Aptullah Yalman

Akçakoca: Murat Aşık

Gümüşova: Hakan Recep Usta

Kaynaşlı: Hasan Akdoğan

Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy

Çilimli: Bilal Çelebi

Yığılca: Musa Ergin

Gölyaka: İsa Aydın


- Büyük Birlik Partisi

Düzce: Ferdi Çiçek

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:13
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