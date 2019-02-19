Geçici aday listeleri seçim kurullarında - DENİZLİ

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - DENİZLİ19 Şubat 2019 Salı 22:56
DENİZLİ (AA) - Denizli'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Denizli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)
Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)
Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)
Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)
Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)
Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)
Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)
Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)
Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)
Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)
Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)
Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)
Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)
Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)
Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)
Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)
Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)
Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)
Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)
Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)
Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)
Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)
Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Buldan: Mustafa Fahri Şevik(Cumhur İttifakı)
Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar(Millet İttifakı)
Baklan: Mehmet Yağcı (Millet İttifakı)
Beyağaç: İsmet Şener (Millet İttifakı)
Buldan: Temel Başbuğ
Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)
Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)
Çardak: Erdil Cengiz (Millet İttifakı)
Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)
Tavas: Kadir Tatık(Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Demirel
Acıpayam: Mehmet Yıldız
Babadağ: Bilal Osman Zeybek
Baklan: Fatih Candan
Bekilli: Mehmet Kısaç
Beyağaç: Fatih Tabak
Bozkurt: İlhan Kabak
Buldan: Uğur Kazakoğlu
Çal: Musa Kavurmacı
Çameli: Mevlüt Sönmez
Çardak: Bürhan Tokay
Çivril: Murat Sarı
Güney: Sadık Deligöz
Honaz: Nail Şimşek
Kale: Ahmet Yılmaz
Merkezefendi: Taner İzgi
Pamukkale: Sevil Aktaş
Sarayköy: Ramazan Öztürk
Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
Tavas: Ferhat Işık
- Demokrat Parti
Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Acıpayam: Hulki İlhan
Babadağ: Serdar Çeliktaş
Baklan: Nail Aycan
Bekilli: Osman Kaçar
Beyağaç: Hakan Sert
Bozkurt: Davut Şengül
Buldan: Mustafa Gülbay
Çal: Ramazan Yücel Berber
Çameli: Zeynel Göymen
Çardak: Mahmut Öztürk
Çivril: Başak Sert
Güney: Halil Durutürk
Honaz: Yılmaz Ballı
Kale: Erkan Hayla
Merkezefendi: Sevim Yalçıner
Pamukkale: Azam Keçeli
Sarayköy: İbrahim Sun
Serinhisar: Bahaddin Genç
Tavas: Mesut Kelekçio
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Bekilli: Hasan Hüseyin Dede
Bozkurt: Musa Gürsoy
Buldan: Rıdvan Keser
Çal: Hasan Gündüz
Merkezefendi: Emin Çetin
Pamukkale: Yusuf Ürem
Sarayköy: Baran Çobanoğlu
Serinhisar: Ayhan Özel
Tavas: Volkan Çobanoğlu
- Vatan Partisi
Büyükşehir: Mustafa Güleç
Acıpayam: Ramazan Tekin
Babadağ: Ali Direnç
Baklan: Adil Ünalan
Beyağaç: Sıddık Ertürk
Bozkurt: Halis Özkan
Çal: Hasan Hüseyin Yeşiltaş
Çameli: Muhterem Çetin
Çardak: Mesut Yılan
Çivril: Nevzat Erim
Honaz: Ahmet Gündüz
Kale: Kadir Horzum
Merkezefendi: Elif Çobanoğlu
Pamukkale: Müzeyyen Susar
Sarayköy: Hüseyin Kara
Serinhisar: Yaşar Kaya
Tavas: Ali Kabalay
- Büyük Birlik Partisi
Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz
Babadağ: Bilent Dedemoğlu
Baklan: Muhammet Kalkan
Buldan: Metin Erbölük
Serinhisar: Avni Gemi
Bozkurt: Oğuz Merdoğlu
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