Geçici aday listeleri seçim kurullarında - DENİZLİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Denizli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: - Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı) Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı) Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı) Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı) Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı) Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı) Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı) Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı) Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı) Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı) Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı) Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı) Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı) Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı) Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı) Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı) Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı) Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı) Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı) Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı) Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı) Buldan: Hikmet Şenözen Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı) Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı) Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı) Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı) Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı) Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı) Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Buldan: Mustafa Fahri Şevik(Cumhur İttifakı) Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar(Millet İttifakı) Baklan: Mehmet Yağcı (Millet İttifakı) Beyağaç: İsmet Şener (Millet İttifakı) Buldan: Temel Başbuğ Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı) Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı) Çardak: Erdil Cengiz (Millet İttifakı) Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı) Tavas: Kadir Tatık(Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Demirel Acıpayam: Mehmet Yıldız Babadağ: Bilal Osman Zeybek Baklan: Fatih Candan Bekilli: Mehmet Kısaç Beyağaç: Fatih Tabak Bozkurt: İlhan Kabak Buldan: Uğur Kazakoğlu Çal: Musa Kavurmacı Çameli: Mevlüt Sönmez Çardak: Bürhan Tokay Çivril: Murat Sarı Güney: Sadık Deligöz Honaz: Nail Şimşek Kale: Ahmet Yılmaz Merkezefendi: Taner İzgi Pamukkale: Sevil Aktaş Sarayköy: Ramazan Öztürk Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu Tavas: Ferhat Işık

- Demokrat Parti Büyükşehir: Aykut Yıldırım Acıpayam: Hulki İlhan Babadağ: Serdar Çeliktaş Baklan: Nail Aycan Bekilli: Osman Kaçar Beyağaç: Hakan Sert Bozkurt: Davut Şengül Buldan: Mustafa Gülbay Çal: Ramazan Yücel Berber Çameli: Zeynel Göymen Çardak: Mahmut Öztürk Çivril: Başak Sert Güney: Halil Durutürk Honaz: Yılmaz Ballı Kale: Erkan Hayla Merkezefendi: Sevim Yalçıner Pamukkale: Azam Keçeli Sarayköy: İbrahim Sun Serinhisar: Bahaddin Genç Tavas: Mesut Kelekçio

- Demokratik Sol Parti Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı Bekilli: Hasan Hüseyin Dede Bozkurt: Musa Gürsoy Buldan: Rıdvan Keser Çal: Hasan Gündüz Merkezefendi: Emin Çetin Pamukkale: Yusuf Ürem Sarayköy: Baran Çobanoğlu Serinhisar: Ayhan Özel Tavas: Volkan Çobanoğlu

- Vatan Partisi Büyükşehir: Mustafa Güleç Acıpayam: Ramazan Tekin Babadağ: Ali Direnç Baklan: Adil Ünalan Beyağaç: Sıddık Ertürk Bozkurt: Halis Özkan Çal: Hasan Hüseyin Yeşiltaş Çameli: Muhterem Çetin Çardak: Mesut Yılan Çivril: Nevzat Erim Honaz: Ahmet Gündüz Kale: Kadir Horzum Merkezefendi: Elif Çobanoğlu Pamukkale: Müzeyyen Susar Sarayköy: Hüseyin Kara Serinhisar: Yaşar Kaya Tavas: Ali Kabalay

- Büyük Birlik Partisi Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz Babadağ: Bilent Dedemoğlu Baklan: Muhammet Kalkan Buldan: Metin Erbölük Serinhisar: Avni Gemi Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

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