Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BOLU

BOLU (AA) - Bolu’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Bolu’da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: - Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı) Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu Gerede: Mustafa Allar Göynük: Kemal Kazan Kıbrıscık: Osman Cabgu Mengen: Zeki Ozulluoğlu Mudurnu: Vedat Özkan Seben: Fatih Kavak Yeniçağa: Recayi Çağlar - Cumhuriyet Halk Partisi Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı) Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı) Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı) Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı) Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı) Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı) Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı) - Halkların Demokratik Partisi Bolu: Aslı Yolci, Güner Yavuz

- Milliyetçi Hareket Partisi Dörtdivan: Durmuş Ünal Gerede: Ramazan Güler Göynük: Ahmet Çankaya Kıbrıscık: Ersin Ercan Mengen: Ali Budak Mudurnu: Necdet Türker Seben Hakan Cankurtaran Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci - İYİ Parti Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı) Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı) - Saadet Partisi Bolu: Turan Kılınç Dörtdivan: Mustafa Yeler Gerede: Muzaffer Boyacı Göynük: Faruk Binay Kıbrıscık: Mahmut Belge Mengen: Salih Erkan Mudurnu: Gökhan Yılmaz Seben: Ünal Güngör Yeniçağa: Yahya Doğanay - Büyük Birlik Partisi Gerede: Ahmet Emin Serin - Bağımsız Türkiye Partisi Bolu: Suat Hayri Sapmaz Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu Gerede: İsmail İnceayan Göynük: Mustafa Yağcı Kıbrıscık: Sonat Ataman Mengen: Necati Yağcı Mudurnu: İsmail Dedeoğlu Seben: Savaş Yener Yeniçağa: Mesut Dikici - Türkiye Komünist Partisi Bolu: Cihan Sezer

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