Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİNGÖL Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Bingöl'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: - Adalet ve Kalkınma Partisi

Bingöl: Erdal Arıkan

Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök

Sancak beldesi: Nusret Koçin

Adaklı: Zeki Işık

Genç: Mehmet Zeki Dirik

Karlıova: Veysi Bingöl

Kiğı: Hikmet Özüağ

Solhan: Abdulhakim Yıldız

Arakonak beldesi: Mustafa Döner

Yayladere: Nurettin Barış

Yedisu: Hüseyin Gülçiçek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bingöl: Vahdettin Uzunyayla

Adaklı: Şahin Işın

Genç: Serhat Nazlı

Kiğı: Yılmaz Gündüz

Solhan: Ertan Turgut

Yayladere: Sabri Akyürek

Yedisu: Veysel Yaygan

- Halkların Demokratik Partisi

Bingöl: Hişyar Özsoy

Sancak beldesi: Ahmet Balaman Adaklı: Selim Güvenç

Genç: Sadullah Örkün

Karlıova: Özkan Bingöl

Kiğı: Hüsnü Alkan

Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker

Yayladere: Yusuf Bedir

Yedisu: Mustafa Adıbeli

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara Ilıcalar beldesi: Eşref Varol

Sancak beldesi: Erdem Evran

Adaklı: Erdal Almalı

Genç: Mehmet Tartar

Karlıova: Muammer Alan

Kiğı: Nazif Hassoylu

Solhan: İbrahim Sönmez

Arakonak beldesi: Emrah Gezer Yayladere: Mehmet Duransel

Yedisu: Ömer İsen

- Saadet Partisi Bingöl: Adem Sağlam Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık Sancak beldesi: Yılmaz Gülek Adaklı: Sacit Almalı Genç: Abdullah Pınar Karlıova: Ali İmran Taşçı Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı Solhan: Mehmet Emin Düşen Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz Yayladere: Mahmut Aktaş Yedisu: Resul Güdek



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