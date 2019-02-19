Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BARTIN

BARTIN (AA) - Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Bartın’da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: - Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz Ulus: Hasan Hüseyin Uzun Amasra: Uğur Timur Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın

- Cumhuriyet Halk Partisi Bartın: Mehmet Arslan Ulus: Çetin Selçuk Arslan Amasra: Recai Çakır Kurucaşile: Nergiz Kartal

- Milliyetçi Hareket Partisi Bartın: Cemal Akın Ulus: Sevgi Ünal Amasra: Asım Soydan Kurucaşile: Sinan Özekin - İYİ Parti Amasra: Levent Gülbezer Kurucaşile: Mehmet Aksu

- Saadet Partisi Bartın: Emin Titiz Ulus: Bayram Taşçı Amasra: Celal Vakit Kurucaşile: Can Güner

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