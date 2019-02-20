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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - AYDIN

20 Şubat 2019 Çarşamba 00:26
Geçici aday listeleri seçim kurullarında - AYDIN

AYDIN (AA) - Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Aydın'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı)

Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı)

Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı)

Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı)

Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı)

Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı)

Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı)

Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı)

Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı)

Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)

Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı)

Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı)

Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı)

Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı)

Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı)

Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı)

Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı)

Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı)

Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı)

Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı)

Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı)

Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı)


- Halkların Demokratik Partisi

İncirliova: Fikret kaya

Köşk: Tayfun Suh

Nazilli: Eşref Tunç


- Milliyetçi Hareket Partisi

Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı)

Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı)

Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı)

İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı)

Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı)

Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı)

Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı)

Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı)

Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı)

İncirliova: İsmail Kule (Millet İttifakı)

Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)


- Vatan Partisi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı

Yenipazar: Mehmet Babacan

Kuyucak: İrfan Ülkü

Karacasu: Mehmet Ali Çiçek

Nazilli: Afet Gök Heuschele

Bozdoğan: Uğur Ayka

Buharkent : Can Karabalcı

Sultanhisar : Numan Terzioğlu

Köşk: Osman Terzi

Efeler : Gökhan Doğan

Karpuzlu: Tevfik Uslu

İncirliova: Zerrin Tosun

Koçarlı : Onur Altınkaynak

Germencik: Veli Gelir

Söke: Mehmet Baydoğan

Kuşadası: İbrahim Ergün

Didim: Deniz Pekşen

Çine: Bahti Akar


- Saadet Partisi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Fatih Karahan


- Demokratik Sol Parti

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Hışıroğlu


- Demokrat Parti:

Efeler: Mesut Özakcan

Söke: Süleyman Toyran


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 00:26
  1. 31 Mart
  2. aday
  3. Aydın
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  5. yerel seçim

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