Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ARDAHAN

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ARDAHAN19 Şubat 2019 Salı 22:22
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Merkez : Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Göle :Gültekin
Hanak : Taşdemir Çoban
Damal : Özge Derdiyok
Posof : Cahit Ulgar
Çıldır : Kemal Yakup Azizoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez : Faruk Demir
Göle : Özel Özen
Hanak : Ayhan Büyükkaya
Damal : Ergin Önal
Posof : Onur Bayraktar
Çıldır : Mehmet Mülazim Karaçay
- Milliyetçi Hareket Partisi
Göle : Oktay Arslan
Hanak : Şahin Laçin
Damal : Taner Tan
Posof : Cevdet Derim
Çıldır : Ozan Bektemur
- Halkların Demokratik Partisi
Göle : Nizamettin Öztürk
- İYİ Parti
Merkez : Mete Özdemir
- Demokratik Sol Parti
Merkez : İmkan Balcı
Hanak : Necati Tuna
Damal : Mehmet Ali Akkuş
Çıldır : Mutlu Göksu
- Vatan Partisi
Merkez : Özcan Güven
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