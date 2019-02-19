Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ARDAHAN

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle: - Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez : Yunus Baydar (Cumhur ittifakı) Göle :Gültekin Hanak : Taşdemir Çoban Damal : Özge Derdiyok Posof : Cahit Ulgar

Çıldır : Kemal Yakup Azizoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi Merkez : Faruk Demir Göle : Özel Özen Hanak : Ayhan Büyükkaya Damal : Ergin Önal Posof : Onur Bayraktar Çıldır : Mehmet Mülazim Karaçay

- Milliyetçi Hareket Partisi Göle : Oktay Arslan Hanak : Şahin Laçin Damal : Taner Tan Posof : Cevdet Derim Çıldır : Ozan Bektemur - Halkların Demokratik Partisi Göle : Nizamettin Öztürk

- İYİ Parti Merkez : Mete Özdemir

- Demokratik Sol Parti Merkez : İmkan Balcı Hanak : Necati Tuna Damal : Mehmet Ali Akkuş Çıldır : Mutlu Göksu

- Vatan Partisi Merkez : Özcan Güven

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