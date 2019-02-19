Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ANKARA

ANKARA (AA) - Ankara'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şunlar: - AK PARTİ Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

- MHP Etimesgut: Enver Demirel Gölbaşı: Ramazan Şimşek Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

- CHP Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş Çankaya: Alper Taşdelen Yenimahalle: Fethi Yaşar Mamak: Adnan Demirci Etimesgut: Celal Çelik Ayaş: Ali Başkaraağaç Çubuk: Can Kaderoğlu Elmadağ: Adem Barış Aşkın Güdül: Sevilay Akyüz Haymana: Hacı Aysu Kalecik: Hamza Alper Gümüş Polatlı: Sami Çay

- SAADET PARTİSİ Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan Akyurt: Yasin Çiftçi Altındağ: Cemal Sertkaya Ayaş: Cengiz Zeyrek Bağla: Soner Dalkıran Beypazarı: İbrahim Demir Çamlıdere: Mehmet Mermer Çankaya: Hasan Çıplak Çubuk: Süleyman Haksever Elmadağ: Nuri Yurdakul Etimesgut: Hakan Polat Evren: Yusuf Yiğiter Gölbaşı: Halil Adıgüzel Güdül: Mehmet Avcı Haymana: Aytekin Yüzer Kahramankazan: Erol Öztürk Kalecik: Mustafa Türkmen Keçiören: Davut Açıkgöz Kızılcahamam: Sedat Barun Mamak: Seyit Mehmet Karagülle Nallıhan: Murat Gür Polatlı: Nasuh Reşat Ayar Pursaklar: Muammer Gülap Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal Yenimahalle: Mehmet Şahin

- DSP Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz Akyurt: Hanife Uludağ Altındağ: Aydın Solhan Ayaş: Ali Korçeren Bala: Ejder Onursal Beypazarı: Mehibe Çakmak Çubuk: İsmail Hakkı Çetin Elmadağ: Remzi Işıkdan Etimesgut: Necati Şeyhoğlu Evren: Halit Baykal Gölbaşı: Abdullah Ayan Güdül: Mustafa Çalışkan Haymana: Mehmet Erdal Baytok Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya Kalecik: Yaşar Güner Keçiören: Kenan Üşenmez Kızılcahamam: Rana Zengi Mamak: Ayşenur Türksoy Yatarkalkmaz Polatlı: Mahir Akkar Pursaklar: Ekrem Avanaş Sincan: Mahmut Akyol Şereflikoçhisar: Kenan Seven

- İYİ PARTİ Akyurt: Selami Ünür

Altındağ: Hasan Yalçıntaş

Bala: Necati Deli

Beypazarı: Veysel Ayık

Çamlıdere: Vefa Peçenek

Çubuk: Mustafa Aydos

Gölbaşı: Mahmut Aksoy

Güdül: Nurullah Ünsal

Kahramankazan: Fazıl Köremezli

Keçiören: Güçlü Şenel

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Nallıhan: Abdulfettah Güngör

Pursaklar: Hüseyin Burgaz

Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı

Sincan: Mehmet Arslan



- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ Sincan: Sabri Öz Kalecik: Filiz Ulusoy Çubuk: Hayrettin Bal

Gölbaşı: Serkan Yüksel

Altındağ: Enver Yılmaz

Polatlı: İsmail İlbağa

Etimesgut: Orhan Bozkurt

Akyurt: Lütfü Ercan



- VATAN PARTİSİ Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür Altındağ: Sefa Koçoğlu Akyurt: Emilhan Güçlü

Ayaş: Hasan Dönmez Bala: Engin Baybaş Beypazarı: Filiz Kayaönü

Çamlıdere: Cem Karaca Çankaya: Fırat Kayaönü Çubuk: Dursun Keskin

Elmadağ: Yılmaz Şekerbay Etimesgut: Gülser Bektaş

Evren: Özgür Yıldız Güdül: Bahri Erdem Gölbaşı: Ergül Bezci

Kahramankazan: Aysel Timuroğlu Kalecik: Timuçin Yarkın Keçiören: Murat Ünal Kızılcahamam: Sevim Deligöz Mamak: Şen Yazgan Nallıhan: Celal İlhan Sincan: Perihan Karagöllü Pursaklar: Agah Kutlu Şereflikoçhisar: Altay Yücel

- BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Mustafa Pak Altındağ: Haydar Yıldız Ayaş: Turgut Karadere Bala: Bayram Güzel Beypazarı: Aşur Özer Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan Çankaya: Murat Özilhan Çubuk: İzzet Yaşar Elmadağ: Abidin Uluyol Etimesgut: Salih Türkyılmaz Evren: Asım İnce Gölbaşı: Mehmet Erkul Güdül: Ömer Kılıç Haymana: Cevdet Ayık Kızılcahamam: İhsan Çetin Kahramankazan: Mahir Ceylan Kalecik: Zeki Mercan Keçiören: Mevlüt Emre Vona Mamak: Hüseyin Kuloğlu Nallıhan: Rukiye Bıyıklı Polatlı: Fahri Yılmaz Pursaklar: Selim Oktay Sincan: Okan Özgür Özturan Şereflikoçhisar: Ali Şen Yenimahalle: Faik Ünal Silier - HDP Bala: Bülent Akbaş Çankaya: Filiz Kerestecioğlu Haymana: Tülay Serbest Keçiören: Diyadin Fırat Polatlı: Soner Özalp











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