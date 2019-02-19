Geçici aday listeleri seçim kurullarında - AKSARAY

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Aksaray'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray: Evran Dinçer Ağaçören: Kemal Selman Eskil: Necati Belgemen

Gülağaç: Faruk Teğmen Güzelyurt: Ünal Demircioğlu Ortaköy: Ali Rıza Özdemir Sarıyahşi: Fatih Ünsal Sultanhanı: Fahri Solak

- Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyahşi: Eren Özdaş Sultanhanı: Ahmet Karacaer Eskil: Yakup Gök

- Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray: Sefer Alkan Ortaköy: Mahmut Ütük Gülağaç: Ahmet Singin Güzelyurt: Sadullah Er Sarıyahşi: İbrahim Kazancı Sultanhanı: Mehmet Çakır Ağaçören: Yaşar Bekleviç Eskil: Mustafa Zavlak



- İyi Parti Aksaray: Özkan Türemiş (Millet İttifakı) Sultanhanı: Selim Temel



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