Geçici aday listeleri seçim kurullarında - AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Afyonkarahisar'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:



- Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Belediyesi: AK Parti Mehmet Zeybek Başmakçı: Tuncer Kerpiç Bayat: Halil İbrahim Bodur Bolvadin: Halil İbrahim Sevim Çay: Hüseyin Atlı Çobanlar: Ali Altuntaş Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı) Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı) Emirdağ: Serkan Koyuncu Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı) Hocalar: Ali Arslan İhsaniye: Mevlüt Küçük İscehisar: Mustafa Çibik Kızılören: Ozan Osman Kaya Sandıklı: Mustafa Çöl Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı) Sultandağı: Mehmet Aldırmaz Şuhut: Recep Bozkurt

- Cumhuriyet Halk Partisi Başmakçı: Halil Özcan Bayat: Hüseyin Özaktan Çay: Ali Selvi Çobanlar: Beytullah Tota Dazkırı: İsmail Taylan Emirdağ: Barış Can Evciler: Saim Özer Hocalar: Veli Aydoğmuş İhsaniye: Tunay Türkmen Sinanpaşa: Harun Güner Sultandağı: Osman Acar Şuhut: Ekrem Özsoy

- Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya Sandıklı: Mustafa Gürel Çobanlar: Ali Sarıtaş Başmakçı: Ayhan Gönüllü Bayat: Seyfettin Atacan Bolvadin: Selahattin Kelekçi Çay: Hüseyin Çağrı Emirdağ: Uğur Serdar Kargın Hocalar: Doğan Demir İhsaniye: Şaban Çabuk İscehisar: Bahtiyar Aşkın Kızılören: Ali Erol Sultandağı: Tacettin Damlarkaya Şuhut: İbrahim Yıldız

- İYİ Parti Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı) Bolvadin: Süleyman Toker Çay: Serdar Dündar Çobanlar: Sefa Değirmen Dinar: Saffet Acar Kızılören: Ali Kocapınar Sandıklı: Asım Orhan Sultandağı: İsmail Çelik

- Demokrat Parti Bayat: Süleyman Mandal Çay: İsmail Kökçür İscehisar: Ahmet Şahin Sinanpaşa: Murat Karakoyun

- Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu Başmakçı: Ayhan Kemik Bayat: Erhan Akpınar Bolvadin: Osman Yavuz Çay: Mehmet Akkoyun Çobanlar: İbrahim Bayar Dazkırı: Veysel Korkmaz Dinar: Yaşar Karakaya Emirdağ: Ahmet Alkan Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat Hocalar: Saadetdin Eşbah İhsaniye: Selami Sivri İscehisar: Ali Başpınar Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç Sandıklı: Hasan Balyalı Sinanpaşa: Ramazan Kartal Sultandağı: Ayhan Çelik Şuhut: Oğuzhan Turgut

- Büyük Birlik Partisi İscehisar: Necati Günser Sandıklı: Sami Akbulut













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