Geçici aday listeleri seçim kurullarında Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- AK Parti Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın Alaca: Halil İbrahim Şaltu Bayat: Ekrem Ünlü Boğazkale: Osman Tangazoğlu Dodurga: Mustafa Aydın İskilip: Recep Çatma Laçin: İdris Görükmez Kargı: Zeki Şen Mecitözü: Ergün Coşkun Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım Ortaköy: Taner İspir Osmancık: Recep Cıplak Sungurlu: İlyas Özkan Uğurludağ: Remzi Torun Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik

- CHP Çorum Merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç Kargı: Kemal Dümenci Mecitözü: Veli Aylar Oğuzlar: Orhan Ateş Ortaköy: Muzaffer Tüzün Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca

- MHP Çorum Merkez: Kenan Şahin Alaca: Sacit Kağızman Bayat: Şaban Çakır

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Aktaş

İskilip: Ali Sülük

Laçin: Ünal Gevşek

Kargı: Recep Bolpaça

Mecitözü: Emin Söğütçü

Oğuzlar: Oğuz Hantal

Ortaköy: Necip Erdemirci

Osmancık: Ahmet Gölgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu

Uğurludağ: Zeki İpek Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy

- İYİ Parti Çorum Merkez: Bilgi Terlemezoğlu Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç Boğazkale: Kürşat Aşık

Dodurga: Bekir Akman İskilip: Muhsin Kocasaraç Laçin: Şuaip Karakuş

Kargı: Kemal Zincirli Mecitözü: Bülent Bora Baltacı

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner Uğurludağ: Orhan Torun



- Saadet Partisi

Çorum Merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Musa Tök

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Ahmet Kellerbağı

İskilip: Hasan Mert

Laçin: Dursun Seyhan

Kargı: Abdurrahim Kalyon

Mecitözü: Ömer Koçak

Oğuzlar: Mahmut Bulut

Ortaköy: Adem Kayar

Osmancık: Alaattin Uğur

Sungurlu: Neşet Çeşitçioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyüp Ergün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın



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