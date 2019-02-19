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Geçici aday listeleri seçim kurullarında

Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

19 Şubat 2019 Salı 20:35
Geçici aday listeleri seçim kurullarında

ÇORUM (AA) - Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- AK Parti

Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İspir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik


- CHP

Çorum Merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç

Kargı: Kemal Dümenci

Mecitözü: Veli Aylar

Oğuzlar: Orhan Ateş

Ortaköy: Muzaffer Tüzün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca


- MHP

Çorum Merkez: Kenan Şahin

Alaca: Sacit Kağızman

Bayat: Şaban Çakır

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Aktaş

İskilip: Ali Sülük

Laçin: Ünal Gevşek

Kargı: Recep Bolpaça

Mecitözü: Emin Söğütçü

Oğuzlar: Oğuz Hantal

Ortaköy: Necip Erdemirci

Osmancık: Ahmet Gölgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu

Uğurludağ: Zeki İpek

Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy


- İYİ Parti

Çorum Merkez: Bilgi Terlemezoğlu

Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç

Boğazkale: Kürşat Aşık

Dodurga: Bekir Akman

İskilip: Muhsin Kocasaraç

Laçin: Şuaip Karakuş

Kargı: Kemal Zincirli

Mecitözü: Bülent Bora Baltacı

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

Uğurludağ: Orhan Torun


- Saadet Partisi

Çorum Merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Musa Tök

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Ahmet Kellerbağı

İskilip: Hasan Mert

Laçin: Dursun Seyhan

Kargı: Abdurrahim Kalyon

Mecitözü: Ömer Koçak

Oğuzlar: Mahmut Bulut

Ortaköy: Adem Kayar

Osmancık: Alaattin Uğur

Sungurlu: Neşet Çeşitçioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyüp Ergün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:35
  1. aday listeleri
  2. Çorum
  3. Seçim kurulu

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