Geceye Fenerbahçe damgası! Anderlecht'te 3 dakikada 2 gol!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında tek puanı bulunan Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Valbuena ve Frey'den gelirken Anderlecht'ten Bakkali 79'da kırmızı kart gördü. Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Galatasaray ve Anderlecht maçlarına ilk 11'de başlayan Valbuena, her iki maçta da birer gol ve birer asistle oynadı. Fransız yıldız oyundan çıkarken alkışlandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Grubun diğer mücadelesinde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, Galatasaray derbisinden farklı 11 tercih etti. Benzia, sarı-lacivertlilerde kadroda bulunmazken Islam Slimani 11'e geri döndü. Isla yerine Şener Özbayraklı görev alırken kanatlarda Ayew ve Valbuena oynadı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Frey ile Slimani görev aldı.

Anderlecht, 10. dakikada gole yaklaştı: Landry Dimata'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Pieter Gerkens'in çektiği şut savunmadan sekti ve Harun Tekin'de kaldı.

Sarı-lacivertliler ilk tehlikeli pozisyonunu 15. dakikada yakaladı: Mathieu Valbuena'nın sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. Bu pozisyondan yaklaşık 3 dakika sonra sağ kanattan atak geliştiren sarı-lacivertliler yine Slimani ile gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

ANDERLECHT DİREĞE TAKILDI

Mücadelede dakikalar 43'ü gösterdiğinde Anderlecht gole yaklaştı: Elif Elmas'ın Zakaria Bakkali'ye yaptığı faulün ardından ceza sahası yayının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Adrien Trebel geçti. Adrien Trebel'in çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktı.

Andreas Ekberg'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı: 53. dakikada Michael Frey'in pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Elif Elmas'ın yerden çektiği şutu kaleci Thomas Didillon güçlükle kornere çeldi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Hasan Ali Kaldırım'ın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın çektiği şut kaleci Didillon'da kaldı.

VE GOL GELDİ!

Mücadelede 71. dakika oynanırken Fenerbahçe aradığı golü buldu: Savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Hasan Ali Kaldırım, yerden pasını Mathieu Valbuena'ya verdi. Mathieu Valbuena, ceza sahasının hemen dışından orta şut karışımı bir vuruşla topu kaleci Thomas Didillon'un solundan ağlarla buluşturdu!

3 DAKİKADA 2 GOL!

Fenerbahçe 74. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve 3 dakikada ikinci golünü attı! Alexis Saelemaekers''tan seken topla sol çaprazda buluşan Mathieu Valbuena, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını hemen sağında bulunan Michael Frey'e verdi. Frey'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top Anderlecht ağları ile buluştu. Gol perdesini açan Mathieu Valbuena, ikinci golün asistini yapan isim oldu.

76. dakikada Anderlecht yarı alanının ilk metrelerinde sağ kanatta Andre Ayew'e sert müdahalede bulunan Zakaria Bakkali, sarı kart gördü.

ANDERLECHT 79'DA 10 KİŞİ KALDI

79. dakikada Islam Slimani'nin savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda hareketlenen Elif Elmas, Zakaria Bakkali'nin arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda Zakaria Bakkali, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 7'ye yükseltti, Anderlecht ise dördüncü haftayı 1 puanla kapadı.

FENERBAHÇE: 2 - ANDERLECHT: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 88 Isla), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Ayew, Frey, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers (Dk. 77 Najar), Vranjes, Bornauw (Dk. 46 Sanneh), Milic, Gerkens, Kums, Trebel (Dk. 77 Lokonga), Makarenko, Bakkali, Dimata

Goller: Dk. 71 Valbuena, Dk. 74 Frey (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 79 Bakkali (Anderlecht)

Sarı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde soldan kaptığı topla son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında Slimani, penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Didillon'da kaldı.

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gerkens'in uygun durumda vuruşunda, savunmada Skrtel meşin yuvarlağa kayarak müdahale etti. Atağın devamında kaleci Harun Tekin yatarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada sağ tarafta buluştuğu topla ceza yayına doğru hareketlenen Ayew'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında altıpas üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Şener Özbayraklı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

19. dakikada Frey ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, kaleci Didillon ile karşı karşıya kaldı. Hasan Ali Kaldırım'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada Trebel'in ceza yayının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

İKİNCİ YARININ DAKİKALARI

53. dakikada Frey'in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, kaleci Didillon topu kornere çeldi.

57. dakikada orta sahada aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani, şut çekmekte gecikince savunmada Sanneh topa müdahale etti.

64. dakikada ceza sahası sol çaprazından Valbuena'nın vuruşunda, top kaleci Didillon'da kaldı.

71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Valbuena'nın altıpasa ortasında Ayew'in dokunamadığı top doğrudan ağlara gitti: 1-0

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın pasında savunmada Sanneh'in hatası sonrası ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında boş durumda bulunan Frey'e çıkardı. İsviçreli oyuncu, topu boş kaleye gönderdi: 2-0

83. dakikada İsmail Köybaşı'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani'nin yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden genç taraftar Koray Şener'i unutmadı.

Maç öncesi Okul Açık Tribünü'nde Şener için bir koreografi yapıldı. Tribünde, siyah kartonlar açıldı ve Koray Şener'in, iki tarafında sarı-lacivert kanat olan büyük boyutlu fotoğrafı, makaralı sistemle yukarı çekildi. Fotoğrafın altında da "Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın" yazılı pankart yer aldı.

Taraftarların büyük çoğunluğu siyah renkli kıyafetlerle tribünlere geldi.

Öte yandan, Koray Şener'in vefatı nedeniyle maç öncesi statta müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar da maçtan önce sadece Koray Şener lehine tezahüratlar yaptı ve hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Sarı-lacivertli takımda, maç kadrosunda olmayan isimlerin fazlalığı dikkati çekti.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal ve Oğuz Kağan Güçtekin, Anderlecht maçını kaçırdı. Sakatlığı süren ve UEFA listesinde olmayan Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici de kadroda yer almadı. İdari kararla kadroya alınmayan Yassine Benzia, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Carlos Kameni ile Ozan Tufan, UEFA kadrosunda olmayan Roberto Soldado, Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer de bu maçta listede yer bulamadı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk da kadroda yer almadı.