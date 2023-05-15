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Gündem 'Geçersiz oy' tartışması! İki AK Partili görevli darbedildi
Gündem

'Geçersiz oy' tartışması! İki AK Partili görevli darbedildi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 01:42:00 -
'Geçersiz oy' tartışması! İki AK Partili görevli darbedildi

İstanbul-Sultangazi'de, "geçersiz oy" tartışmasının ardından çıkan kavgada darbedilen iki AK Parti'li görevli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yer alan Hüseyin Ersu İlköğretim Okulu'ndaki 2300 numaralı sandıkta yapılan sayım sırasında geçersiz sayılan oy nedeniyle tartışma çıktı.

Saadet Partili ve AK Parti'li görevliler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Okulun dışına taşan kavgada darbedilen iki AK Parti'li görevli yaralandı.

Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Geçersiz sayılan oyun daha sonra geçerli kabul edildiği öğrenildi.

 
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