Geçen yıl en ucuz bilet 34,99 liraya satıldı

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 2018 verilerine göre, yurt içinde en ucuz kullanılan uçak biletinin 34,99 lira olurken, en pahalı biletin tutarının ise 30 bin 786 liraya ulaştığını bildirdi.

Enuygun.com'un 2018 yılı seyahat verilerine ilişkin açıklama yapan Hacıbayramoğlu, geçen yıl ayda 15 milyondan fazla ziyaretçinin uçak bileti satın almak için Enuygun.com'u ziyaret ettiğini belirterek, kullanıcıların 150'den fazla ülkeye ve 742 destinasyona uçak bileti satın aldığını aktardı.

Hacıbayramoğlu, "Kullanıcılar, bu seyahatlerinde 264 farklı hava yolunu tercih etti. 2018 verilerine göre, yurt içinde en ucuz kullanılan uçak bileti 34,99 lira olurken, en pahalı biletin tutarı ise 30 bin 786 liraya ulaştı. İstanbul'dan Şanghay'a uzanan, son dakika ve business class bir biletin fiyatı bu kadar yüksek olabiliyor." ifadelerini kullandı.





- "En uzun uçuş 39 saat oldu"





Tuğba Hacıbayramoğlu, uçak bileti fiyatlarında ilginç istatistiklerin çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Örneğin, en kısa süreli uçuş bileti 39 dakikayla Kırgızistan'ın Oş şehri ile Bişkek kenti arasındaki seyahat için alınırken, en uzun süreli uçuş bileti Çin'in Şanghay kentinden ABD'nin Los Angeles şehrine alındı ve bu yolculuk 39 saat sürdü. Enuygun.com kullanıcıları, en çok İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan uçuşları tercih etti. Hava yolu firmaları, Sabiha Gökçen'den yapılan uçuşlara daha çok kampanya yapıyor ve buradan yurt dışına yapılan uçuşlarda artış gözlemlendi.

Enuygun.com'dan bilet satın alınan en yoğun destinasyon ise Sabiha Gökçen'den İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşları oldu. Bilet satın alanların yaklaşık yüzde 89'u yetişkin kategorisini tercih ederken, 65 yaş üstü kategorisini seçenlerin oranı yüzde 1'de kaldı."