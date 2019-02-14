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Geçen yıl 73 bin 861 hırsızlık olayı yaşandı

Geçen yıl yaşanan hırsızlık sayısı belli olurken, bu tür olayların en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşandığı görüldü.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:21
Geçen yıl 73 bin 861 hırsızlık olayı yaşandı

Geçen yıl yaşanan hırsızlık sayısı belli olurken, bu tür olayların en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşandığı görüldü.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’de yaşanan hırsızlık olaylarına karşı yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında 73 bin 861 hırsızlık olayı yaşandığı görüldü. Bu rakam 2017 yılı ile kıyasladığında düşüş yaşandığı gözlenirken, 2017 yılında yaşanan olay sayısının 102 bin 743 olduğu saptandı. Bununla birlikte hırsızlık olaylarının en çok yaşandığı şehir İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da 2017 yılında 28 bin 970 hırsızlık olayı yaşanırken, geçen yıl 19 bin 993 olay yaşandığı kaydedildi. Bu tür olayların en çok yaşandığı diğer şehirler ise Ankara ve İzmir olarak belirlendi. Türkiye’de yaşanan günlük ortalama hırsızlık sayısı ise 202 olarak görüldü.


PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son 2 yılda hırsızlık başlığı altında 87 bin 110 haber yansıması tespit edilirken, sadece İstanbul’da yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili 5 bin 178 haber çıkışı olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:21
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