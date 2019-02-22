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"Geçen yıl 129 bin 787 terör operasyonu yaptık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1)- "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibarıyla yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır"- "Başka milletlere, onların inançları ne söyledi bilemem ama biz insanlığa zulmedenlerden olmadık. Biz ne para ne petrol ne de zenginlik ve refah için mazlum milletlerin ahını almadık. Bugün dünyada terör var, biz yapmadık"- "Artık kimseden hiçbir şey istemiyoruz, icazet almıyoruz. Tehlikeyi nerede görürsek, Afrin'de görürsek Afrin'e, Cerablus'ta görürsek Cerablus'a, Azez'de görürsek Azez'e korkmadan, çekinmeden müdahale ediyoruz"

22 Şubat 2019 Cuma 12:41
"Geçen yıl 129 bin 787 terör operasyonu yaptık"

ERZİNCAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibarıyla yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır." dedi.

Bakan Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 1344 bekçinin yemin ettiği "1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Benim vatandaşım başını yastığına koyduğu zaman bekçi düdüğü duysun istiyorum" şeklinde kendisine talimat veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve başarı dileklerini bekçilere iletti.

Medeniyetin, inancın, dinin ve değerlerin kendilerine "Adalet mülkün değeridir" dediğini belirten Soylu, "Bize 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'Yaratılanı hoşgör, Yaradan'dan ötürü' dediler. Başka milletlere, onların inançları ne söyledi bilemem ama biz insanlığa zulmedenlerden olmadık. Biz ne para ne petrol ne de zenginlik ve refah için mazlum milletlerin ahını almadık. Bugün dünyada terör var, biz yapmadık." diye konuştu.

Göç yollarında hayatını kaybeden, ailesini, çoluk çocuğunu kaybeden binlerce insan bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Bunu da biz yapmadık. Biz uyuşturucu üretip el altından satmadık. Bugün dünyada açlık var, biz kimsenin ekmeğini aşını çalmadık. Dünyada ırkçılık yükseliyor, oysa biz kimseye derisinin rengini sormadık. Bu ülke, bu aziz millet, dünyada insanlık adına kendine ait imzası olan millettir. Eğer bugünün teknolojisini, zenginliği, refahı geliştiren biz olsaydık veya biraz da olsa bizden ilham alsalardı, dünya bu halde olmazdı. Bizim medeniyetimiz dünyaya önderlik ederken dünyada bu kadar kötülük yoktu, bu kadar suç ve zulüm yoktu. Oysa bugünün dünyasında, 21.yüzyılda neredeyse her gün yeni bir suç türü icat edilmektedir. Neredeyse her gün yeni bir uyuşturucu, yeni bir terör örgütü, yeni bir dolandırıcılık, neredeyse her gün insanlığı tehdit eden yeni bir silah icat edilmektedir."

Sebebi ne olursa olsun bugünün dünyasında güvenlik meselesinin giderek daha tehlikeli bir hal aldığına değinen Soylu, Avrupa'nın en büyük başkentlerinde, ellerinde makineli tüfeklerle özel harekatçıların, metrolarda, meydanlarda nöbet beklediğini bildirdi.

Bakan Soylu, terör, göç, düzensiz göç, ve özellikle uyuşturucu ticaretinin 21. yüzyılda insanlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, "Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler katlanarak artıyor. Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında insanlığın gelmiş geçmiş en gaddar, en öldürücü sentetik uyuşturucu hapları üretiliyor." dedi.

- "Türkiye'yi uyuşturucuyla, göçle ve terörle ablukaya almak istiyorlar"

Bakan Soylu, "DEAŞ, PKK/PYD, DHKP-C ve FETÖ gibi örgütler, küresel güçlerle ilişki içinde. Koskoca devletler bunları ne yazık ki muhatap alıyor, eğitiyor, silah veriyor, başkalarıyla çatıştırıyor, araç olarak kullanıyor. Türkiye olarak bu problemlerin hemen hepsinin en kritik coğrafi rotaları üzerindeyiz. Ülkemizin genç nüfusu, özellikle terör örgütlerinin ve uyuşturucu ticaretini yönetenlerin iştahını kabartmaktadır. Türkiye bugün çok önemli güvenlik maliyetleri sırtlanmıştır. 2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibarıyla yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır. Bugün Türkiye'yi uyuşturucuyla, göçle ve terörle ablukaya almak istiyorlar ama bir şansımız var. Türkiye bugün son 300 yılın en kuvvetli dönemindedir. Bütün risklerimizi, tehditlerimizi ülkemizin kendi gücüyle bertaraf ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini, milletimizin cesareti, feraseti, sayın cumhurbaşkanımızın liderliği ve en önemlisi, Cenabıhak'kın takdiriyle atlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kendi silahını ürettiğini, kendi helikopterini yaptığını, yolları, altyapıları ve fırsatları yönetmek üzere kendi planlarını gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, geçmişte Türkiye'de polisin haftalık benzin istihkakının 10-15 litre olduğunu hatırlattı.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Benzin yokluğundan polisin olay yerine gidemediği, akaryakıt istasyonlarından borçla benzin alındığını veya esnafların yardımlarıyla ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığı, o günkü kısıtlı yerli üretim imkanlarıyla yapılan ve çoğu eski tabancaların tutukluk yapması yüzünden bekçimizin, polisimizin şehit düştüğü günleri yaşadık. Biz bunları unutmuyoruz. Biz 'Siz sınır dışında teröre karşı mücadele edemezsiniz diye söylüyoruz ve bunu gerçekleştiremezsiniz' diye talimat veriyoruz diye üstten konuşan Amerika başta olmak üzere, 'Siz bizim verdiğimiz bu tanklarla beraber terör örgütleriyle mücadele edemezsiniz' diyenlerin sözlerini unutmuyoruz. Çok şükür o günler çok uzakta kaldı. Biz Amerika'dan insansız hava aracı istediğimiz zaman 'Kusura bakmayın senatodan izin alamadık, size veremiyoruz' dediklerinde İsrail gibi 'Ne olursunuz terörle mücadele ediyoruz, bize insansız hava aracı verin' dediğimizde parasıyla aldığımızda bozulup geri gönderdiğimizde 6 ay ya da bir yıl kasıtla beraber bize göndermedikleri günleri unutmuyoruz. Çok şükür bunla geride kaldı."

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kaydeden Soylu, "Biz bugün elimize İsrail'e açıp bize insansız hava aracı verin de biz terörle mücadele edelim dediğimiz günlerde değiliz. Bizim Türk mühendislerimizin ay yıldızlı amblemi insansız hava araçlarımızın göğsüne vurduğu ve bizim insanımızın ürettiği, kimseye muhtaç olmadığımız bir Türkiye ile bugün karşı karşıyayız. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Çok şükür o günler çok uzakta kaldı. Artık kimseden hiçbir şey istemiyoruz, icazet almıyoruz. Tehlikeyi nerede görürsek, Afrin'de görürsek Afrin'e, Cerablus'ta görürsek Cerablus'a, Azez'de görürsek Azez'e korkmadan, çekinmeden müdahale ediyoruz." diye konuştu.

- "Şehir güvenliğini takviye edici çok ciddi adımlar atıyoruz"

Bakan Soylu, ülkenin hedeflerine adım adım ilerlediğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yandan büyük bir değişim geçiriyoruz bir yandan da bütün problemlerimizi Allah'ın izniyle tek tek çözüyor, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. İnsanımızın kötülüklerden etkilenmemesi ve zarar görmemesi için, başını huzur içinde yastığa koyabilmesi için şehir güvenliğini takviye edici çok ciddi adımlar atıyoruz. İşte bugün burada göreve hazır olan evlatlarımız, bu gayretlerimizin önemli bir parçası olacaklardır. Bekçilik uygulaması elbette ki yeni bir uygulama değildi ancak uzun yıllardır var olan bu uygulamayı yeniden canlandırmak ve çağa uygun hale getirmek gerekti."

(Sürecek)





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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:41
  1. Erzincan
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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