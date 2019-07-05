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Geçen hafta Sultanahmet'te bu hafta ziyarette! İmamoğlu cuma kılmayı bir haftada bıraktı

Mazbatasını aldıktan sonra ilk cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hafta cuma namazı saatinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:36
Geçen hafta Sultanahmet'te bu hafta ziyarette! İmamoğlu cuma kılmayı bir haftada bıraktı

 yeniakit.com.tr 

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, ikinci kez mazbatasını almasının ardından ilk cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kılmıştı. Bu hafta cuma namazına gidip gitmeyeceği merak edilen İmamoğlu, şaşırtmayan bir hareket yaparak cuma namazı saatinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu ile görüştü.

Cuma namazını ikinci hafta bıraktı

İBB Başkanlığı için ikinci kez mazbatasını almasının ardından tüm gözlerin üzerinde olduğunu bilen CHP'li İmamoğlu, beklendiği gibi ilk cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Seçim süreci boyunca dindar bir kisve takınarak bir çok Müslüman’ı kafalayan İmamoğlu’nun cami sevdası ise kısa sürdü. Bu hafta cuma namazını kılıp kılmayacağı merak edilen İmamoğlu, cuma namazı saatinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. CHP'li iki isim İBB'ye gelerek İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta Cuma namazı sonrası sosyal medyada cemaatle çekindiği fotoğrafları paylaşılan İmamoğlu’nun bu hafta ise Anadolu Ajansı ve CHP Genel Merkezi hesabından makamında fotoğrafları paylaşıldı.

CHP'lilerin cuma namazı çıkışları

Öte yandan İslam karşıtlığıyla bilinen CHP'nin, birçok isminden bugüne kadar cuma namazı ile ilgili manidar açıklamalar yapıldı. Bunlardan birkaç örneği şu şekilde sıralayabiliriz;

İsmet İnönü, cuma namazını evde kılıyor

Mustafa Kemal'in ardından CHP'nin başına geçen ve camileri 'ahır' ve 'Depo' yapmasıyla bilinen CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü, gösteriş olmasın diye cuma namazını evde kılmasıyla biliniyor.

Muharrem İnce, her gün cuma namazı kılıyor

24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak çıkan Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta yaptığı miting esnasında "Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum” demişti.

Hurşit Güneş, cumayı kaza ediyor

2011 yılında CHP'nin seçim beyannamesinin cuma namazı vakti açıklanması üzerine eleştirin hedefi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, ilginç bir savunma yapmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim beyannamesini açıklama saatinin neden cuma saatine getirildiğinin sorulması üzerine Türk siyaset tarihine geçecek bir skandala imza atan Güneş, "Cumayı kaza etsinler" demişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:36
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü
  4. Muharrem İnce
  5. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş
  6. CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu

YORUM YAZ

  • hulusihulusi2 dk önce
    Helal Yeni Akit, herkesi böyle böyle desifre ediyorsun. ..
  • Dadaş Dadaş 2 dk önce
    Onlar namaz kılmaz oruç tutmazlar kalpleri temiz
  • HamzaHamza6 dk önce
    Kimse namaz kilmak zorunda degil. Insan olalim yeter. Namaz kilmissin ama insan olamamissin.cook namaz kilan taniyorum. ailesinde siddet uyguluyor. Yalan var tembel tembel yatyor.
  • DavaDava11 dk önce
    Ya belki de imamlık yapıp cumayı CHP li İBB başkanı kıldırmıştır yersen...
  • Şeref KazanŞeref Kazan13 dk önce
    Bu CHP den seçilen bilmem ne oğlu İsrafa son verecekti... ALLAH bunuda kahretsin her taraf israfın anası afişlerle dolduİstanbula yeni birbaşlan gıç diye zındıkoğlu o afişlerin parasını cebindenmi ödüyorsun ŞEREFSİZ eskileride şerefsizdi sende şerefsizsin...
  • TARIK BUĞRATARIK BUĞRA15 dk önce
    Size ne kardeşim insanların namazından siz misiniz ALLAH ? millet ibadetini sizin gibi gözler önünde mi yapmak zorunda. Lekum dînukum veliye dîn kafirun/6
  • HasooHasoo18 dk önce
    Sanane. Sen kendi inancını sorgula. Yalan dolan nasıl hesap vereceksiniz. Gerçek müslüman böyle bir haber yapmaz. Yapıyorsa inancından şüphe ederim.
  • ismettismett22 dk önce
    adamkılarkılmaz müslümanın vakitleri bırakıp cumadancuuumayagitmesiniyazınki 1kişiyedegil milyonlara faydasıolsun kimsecumayagittigiiçinoyvermediakpninadaletsizleştigine kızdığıiçin millette namazmıkalmışkinamazlıarasınmilletepalavraatanyüzükızarmayanislamdanuzaklaşanarağbetvariman edenlerayrı
  • ErenEren24 dk önce
    Dünyayı bir günlük sandı.Beş yolun sonunda dünyanın kaç günlük olduğunu öğrenir
  • SerdarSerdar29 dk önce
    "Başımızda kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz."Diyen rumlardan şimdi ne halelere geldik. Müslümanların bile nefretini kazanan idareciler. Burda sorun imamoğlunun zaferi değil bizden dediğimiz insanlar neden bukadar nefret edilir hale geldiler. Kendimizi sorgulayıp çekidüzen vermemiz gerekiyor.
  • meçulmeçul29 dk önce
    münafııklar böyle.....
  • FikretFikret30 dk önce
    Buların ne dinine nede6na azına inanırım bunların her zaman kıblesi terstir bunları bilen bilir
  • HaticeHatice36 dk önce
    Ne cumasi ya devamli cuma namazimi olur canim sende
  • meşemeşe37 dk önce
    ESEÇİM BİTTİ
  • nusret hocanusret hoca37 dk önce
    Ve de açıklama yapıldığı esnada kulağı sağır edercesine okunan selâ'yı da duydukları halde.Gerçi biz bunu biliyoruz da aldananlar neyin kafasını yaşıyorlar onu anlamıyoruz...
  • Ziya Ziya 38 dk önce
    Müslümanlığı cumaya kadarmış ona oy ver muzafakarlara duyurulur eserinizle övüne bilirsiniz
  • halil hazarhalil hazar39 dk önce
    Hergün Cuma namazı kılarsa olacağı buydu zaten
  • alparslanalparslan40 dk önce
    riyakarlıkta bir yere kadar ve riyakarlığın bir üst kademesine terfi etti. ya arkadaşlar ALLAH nasip etmeyecek ki.kendisi in yunan olduğu şaibesi güclü ve bir yunan neden namaz kılsın ki ??? şeytan'ın emirlerini tek tek yerine getirmeye başladı zaten. ilk icraatı tüsiad' dan olan ataması ve gerisi gelir.
  • nesatknesatk44 dk önce
    Sorun değil, nasılsa hergün cuma kılıyorlar.
  • hasanhasan44 dk önce
    sen kendi cumalarını say geri zekalı,,, öbür tarafta imamoğlunun kileri sormayacaklar sana

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