Geçen hafta Sultanahmet'te bu hafta ziyarette! İmamoğlu cuma kılmayı bir haftada bıraktı

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23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, ikinci kez mazbatasını almasının ardından ilk cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kılmıştı. Bu hafta cuma namazına gidip gitmeyeceği merak edilen İmamoğlu, şaşırtmayan bir hareket yaparak cuma namazı saatinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu ile görüştü.



Cuma namazını ikinci hafta bıraktı

İBB Başkanlığı için ikinci kez mazbatasını almasının ardından tüm gözlerin üzerinde olduğunu bilen CHP'li İmamoğlu, beklendiği gibi ilk cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Seçim süreci boyunca dindar bir kisve takınarak bir çok Müslüman’ı kafalayan İmamoğlu’nun cami sevdası ise kısa sürdü. Bu hafta cuma namazını kılıp kılmayacağı merak edilen İmamoğlu, cuma namazı saatinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. CHP'li iki isim İBB'ye gelerek İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta Cuma namazı sonrası sosyal medyada cemaatle çekindiği fotoğrafları paylaşılan İmamoğlu’nun bu hafta ise Anadolu Ajansı ve CHP Genel Merkezi hesabından makamında fotoğrafları paylaşıldı.



CHP'lilerin cuma namazı çıkışları

Öte yandan İslam karşıtlığıyla bilinen CHP'nin, birçok isminden bugüne kadar cuma namazı ile ilgili manidar açıklamalar yapıldı. Bunlardan birkaç örneği şu şekilde sıralayabiliriz;

İsmet İnönü, cuma namazını evde kılıyor

Mustafa Kemal'in ardından CHP'nin başına geçen ve camileri 'ahır' ve 'Depo' yapmasıyla bilinen CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü, gösteriş olmasın diye cuma namazını evde kılmasıyla biliniyor.

Muharrem İnce, her gün cuma namazı kılıyor

24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak çıkan Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta yaptığı miting esnasında "Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum” demişti.

Hurşit Güneş, cumayı kaza ediyor

2011 yılında CHP'nin seçim beyannamesinin cuma namazı vakti açıklanması üzerine eleştirin hedefi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, ilginç bir savunma yapmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim beyannamesini açıklama saatinin neden cuma saatine getirildiğinin sorulması üzerine Türk siyaset tarihine geçecek bir skandala imza atan Güneş, "Cumayı kaza etsinler" demişti.