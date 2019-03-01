0553 313 94 23

"Gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 82 milyon vatandaşımıza, bize oy versin vermesin sağlık, turizm, stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 17:22
"Gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz"

HATAY (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 82 milyon vatandaşımıza, bize oy versin vermesin sağlık, turizm, stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Hatay'da Habib-i Neccar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cami avlusunda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Tarihi Antakya Uzun Çarşı'na geçen Kurum ve beraberindekiler, esnafla sohbet edip hayırlı kazançlar diledi, ikram edilen yöresel lezzetlerden tattı.

TOKİ tarafından yapımı süren 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulunan Kurum yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, stadın gelecek sezon hizmete gireceğini söyledi.

Hatayspor'un burada yeni destanlar yazacağını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Oldukça modern, UEFA standartlarına göre hazırlanmış stadımızda 25 locamız var. Tribünlerin tamamı kapalı. İmalat kalitesi çok güzel gidiyor. Hatayspor'u buraya taşır taşımaz mevcut maçların oynandığı yerde de yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda bir millet bahçesi inşasını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 82 milyon vatandaşımıza, bize oy versin vermesin sağlık, turizm, stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizim milletimiz arkamızda ve bize her noktada destek oluyorlar. Biz de onlara hizmet edebilmek amacıyla tevazu, samimiyet içerisinde bütün şehirlerdeki yaşam kalitesini bu tesisleri yapmaya gayret gösteriyoruz."

- "Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yönettik"

Bakan Kurum, Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin kardeşçe yaşadığı kadim bir şehir olduğunu dile getirdi.

Hatay'ın bölgeyi ilgilendirdiğine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye sadece kendini değil, bölgeyi ilgilendiriyor. Bakın işte Valimiz aynı zamanda Afrin'e de bakıyor. Oradaki yaklaşık 4-4,5 milyon insanı da ilgilendiriyor. Zeytin Dalı Harekatı'nı bu bölgeden yaptık ve başarıyla yönettik. Şu an Hatay ve Türkiye sonuçta bu bölgeyi tamamını içine alacak şekilde bir güvenlik koridoru biliyorsunuz. Çalışıyoruz ve o koridor da bittiği zaman inanın buradaki tarım, turizm sektörü eskisinden daha iyi pay alacak. Bu noktada şehirciliği ve şehircilikteki yaşam kalitesini artırmak için de bugün projelerimizi istişare ettik. Şu an da saha incelemelerimizi yapıyoruz. Tüm bu projeleri aynı kararlılık ve azimle bitirip vatandaşımızın hizmetine sokacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:22
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Hatay
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATO Başkanı Baran Kobi Değer Kredisi-2'yi değerlendirdi
    1. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    2. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    3. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    4. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    5. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    6. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    7. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    8. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    9. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    10. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    11. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    12. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    13. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    14. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    16. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    18. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    19. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    20. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    21. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    23. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    26. Vergi Haftası futbol turnuvası
    27. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    28. Jandarmadan şafak operasyonu
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    30. Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var