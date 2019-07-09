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Gecekondular yıkılıyor Çankaya güzelleşiyor

Türkiye’nin ve Başkentin kalbi Çankaya, planlı ve sağlıklı yapılaşmanın gelişmesi için ilçedeki gecekonduların yıkımına devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 12:21
Gecekondular yıkılıyor Çankaya güzelleşiyor

Türkiye’nin ve Başkentin kalbi Çankaya, planlı ve sağlıklı yapılaşmanın gelişmesi için ilçedeki gecekonduların yıkımına devam ediyor.


Çankaya Belediyesi ilçenin daha güzel bir çehreye kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede, asfalt, kaldırım, park ve yeşil alan gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bir yandan da mahalle aralarında kalan gecekondular yıkılarak daha planlı ve sağlıklı yapılaşmanın önü açılıyor.


Taşdelen: “herşey yasalar doğrultusunda”


Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu belirterek, “Birçok konuda örnek bir belediyecilik sergilediğimiz Çankayamızda gecekondu yıkımlarını da yasaların bize verdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Amacımız çarpık yapılaşmanın önüne geçerek ilçemizi daha da güzel hale getirmek” ifadelerinde bulundu.


Hızlı kentleşme, altyapı eksikliği ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen gecekondular yıkılıyor. Eskimiş, tehlike arz eden ve terk edildiği için kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmiş gecekondular başta olmak üzere belediye komisyonunca tespiti, değerlendirilmesi sonucunda yıkım kararı çıkan tüm gecekonduların yıkım işlemleri yapılıyor.


6 ayda 69 yıkım gerçekleştirildi


Yapılan çalışmalarla halk sağlığını korumanın yanı sıra görüntü kirliliğinin ve çarpık yapılaşmanın da önüne geçen Çankaya Belediyesi, 2019 yılının ilk altı ayında 69 gecekonduyu yıktı. Yasal süreci tam olarak uygulayan ve sürecin tamamlanmasının ardından yıkımı gerçekleştiren Belediye ekipleri, Ocak ayında 15, Şubat’ta 11, Mart’ta 6, Nisan’da 14, Mayıs’ta 18 ve Haziran’da ise 5 gecekondu yıkımını gerçekleştirdi.


Çalışmalarını, resmi kurumlarla da işbirliği halinde sürdüren Çankaya Belediyesi, Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında da metruk ve harap yapıların yıkılmasının sağlanması için Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:21
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