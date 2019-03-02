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Gecekondu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:58
Gecekondu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Sultan Orhan Mahallesi 1154 Sokak’ta bulunan gecekonduda henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Gecekondudan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ekipler tarafından gecekonduda yapılan incelemelerde içeride kimsenim olmadığı belirlendi. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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