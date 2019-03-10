0553 313 94 23

Gece yiyen adam baba mesleğine döndü

Adını Okan Bayülgen’in programı olan Makine Kafa’da duyuran ve gece yiyen adam olarak tanınan tiyatro, sinema ve fotoğraf sanatçısı Özenç Uluz baba mesleği olan fast food işine girdi.

10 Mart 2019 Pazar 02:06
Gece yiyen adam baba mesleğine döndü

Adını Okan Bayülgen’in programı olan Makine Kafa’da duyuran ve gece yiyen adam olarak tanınan tiyatro, sinema ve fotoğraf sanatçısı Özenç Uluz baba mesleği olan fast food işine girdi. Türkiye’ye adını Okan Bayülgen’in programı Makina Kafa’da duyurmayı başaran Gece Yiyen Adam Özenç Uluz bir yandan sosyal medyada geniş bir kitleye hitap ederken diğer yandan da baba mesleği olan ticarete atıldı.Sosyal medyada çektiği videolarla binlerce takipçi kitlesine ulaşan Özenç Uluz şimdilerde yeni bir girişimin içinde bulunmaya hazırlanıyor. Gece Yiyen Adam’ı bir fast food girişimi olarak Alaçatı’ya bir işletme açan Özenç Uluç birbirinden lezzetli ürünleri, %100 yerli esasıyla sunmaya hazırlanıyor. Alaçatı’dan sonra İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana,Osmaniye gibi metropol kentlerde şubelerin de faaliyete gireceğini belirten Özenç Uluz, tek hedefinin kuracağı markanın Türkiye sınırlarının dışında da faaliyete geçirmek olduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 02:06
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Güngören’de bir araç kundaklandı
    3. Dernek lokaline gece yarısı kumar..
    4. Murat Boz konserini petrol istasyonu..
    5. Gece yiyen adam baba mesleğine döndü
    6. Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe..
    7. Beylikdüzü’nde lüks villada korkutan..
    8. Meksika’da gece kulübüne silahlı..
    9. Trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’ si..
    10. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Şu an ne..
    11. "Ezan Kilise çocuklarına Bizans'ın..
    12. Türkiye Aile Meclisi uyarıyor:..
    13. Newcastle United'dan müthiş geri..
    14. Erdoğan'dan büyük vefa! Cezaevinde..
    15. DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar..
    16. Bakan Varank, Van yatırımlarının imza..
    17. Tekirdağ’da minibüse saldırı
    18. Erman Toroğlu: Arda Turan çıktı ve..
    19. Burdur'da otomobil ağaca çarptı: 1..
    20. "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış..
    21. Babasına kızdı trafikte terör estirdi
    22. Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda..
    23. Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın da zor..
    24. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve..
    25. Pertevniyal Lisesi, robot yarışmasında..
    26. İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP..
    27. Sultangazi’de kaldırıma bırakılan EYP..
    28. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    29. "Türkiye, bir daha asla IMF'ye muhtaç..
    30. 'Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'nin..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba çağrı
    Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba çağrı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız