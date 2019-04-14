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Gece yarısı tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Düzce’de gece yarısı mahalle arasında tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

14 Nisan 2019 Pazar 01:19
Gece yarısı tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Düzce’de gece yarısı mahalle arasında tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Evin çatı katından çıkan dumanlara müdahale etmek isteyen mahalleliler, düşme tehlikesi yaşadılar ancak çatı katı tahtalarını elleriyle kırarak itfaiyeye yardımcı oldular. Bir çocuk ise yanan evden ayakkabılarını kurtarma derdine düştü.


Yangın; gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1956 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Engin Gün’ün kaldığı tek katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Elektrik prizinde meydana gelen kısa devreden çıkan kıvılcımlar, evin içindeki çekyata sıçrayınca alevler bütün evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları zamanında müdahale ile alevler diğer evlere sıçramadan, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdüler. Ev mahalle arasında olması nedeniyle mahalle sakinlerini sokağa döken yangında katlı iki odalı evin iç kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışan bazı mahalle sakinleri çatıdan çıkan dumanlara müdahale etmek için düşme tehlikesi yaşadılar. Bir genç çatı katının tahtalarını kırmak için çıktığı cam çerçevesi kırılınca düşme tehlikesi geçiren genç, kısa sürede dengesini sağlayarak, çatının tahtalarını elleriyle kırdı. Diğer taraftan İtfaiye ekipleri mahale sakinlerinin evde çocuklar vardı demesi üzerine evde mahsur kalan olup olmadığına baktılar.


Yanan evde ayakkabılarını kurtarmaya çalışan bir çocuk ise önce itfaiyenin söndürme çalışmlarını izledi ardından da soğutma başlayınca eve girerek yanan evde kurtara bildiği ayakkabılarını alarak yanan evde çıktı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 01:19
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